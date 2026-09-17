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Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0125G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0125G

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Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0125G - фото 1
Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0125G - фото 2
Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0125G - фото 3
Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0125G - фото 4
Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0125G - фото 5
Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0125G - фото 6
Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0125G - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
25
  • Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0125G - фото 1
  • Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0125G - фото 2
  • Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0125G - фото 3
  • Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0125G - фото 4
  • Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0125G - фото 5
  • Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0125G - фото 6
  • Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0125G - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743237
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Характеристики

Бренд
MaxPiler
Тип устройства
лазерный
Комплектация
нивелир со встроенным аккумулятором, зарядный кабель, инструкция, коробка.
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное, крест
Цвет луча
зеленый
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
25
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Элементы питания
аккумулятор
Время работы на одном заряде, ч
6
Габариты без упаковки
85x55x75 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х7
Вес, г.
338

Описание товара Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0125G

Компактный кросс-лайнер с зеленым излучателем. Строит классический лазерный крест (горизонталь и вертикаль), удобен для домашнего ремонта и декора.

Отзывы о товаре Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0125G




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MaxPiler
Тип устройства
лазерный
Комплектация
нивелир со встроенным аккумулятором, зарядный кабель, инструкция, коробка.
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное, крест
Цвет луча
зеленый
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
25
Развернуть
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Элементы питания
аккумулятор
Время работы на одном заряде, ч
6
Габариты без упаковки
85x55x75 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный кросс-лайнер с зеленым излучателем. Строит классический лазерный крест (горизонталь и вертикаль), удобен для домашнего ремонта и декора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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