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Лазерный нивелир MaxPiler MLL-0115R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лазерный нивелир MaxPiler MLL-0115R

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Лазерный нивелир MaxPiler MLL-0115R - фото 1
Лазерный нивелир MaxPiler MLL-0115R - фото 2
Лазерный нивелир MaxPiler MLL-0115R - фото 3
Лазерный нивелир MaxPiler MLL-0115R - фото 4
Лазерный нивелир MaxPiler MLL-0115R - фото 5
Лазерный нивелир MaxPiler MLL-0115R - фото 6
Лазерный нивелир MaxPiler MLL-0115R - фото 7
Лазерный нивелир MaxPiler MLL-0115R - фото 8
Лазерный нивелир MaxPiler MLL-0115R - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
15
  • Лазерный нивелир MaxPiler MLL-0115R - фото 1
  • Лазерный нивелир MaxPiler MLL-0115R - фото 2
  • Лазерный нивелир MaxPiler MLL-0115R - фото 3
  • Лазерный нивелир MaxPiler MLL-0115R - фото 4
  • Лазерный нивелир MaxPiler MLL-0115R - фото 5
  • Лазерный нивелир MaxPiler MLL-0115R - фото 6
  • Лазерный нивелир MaxPiler MLL-0115R - фото 7
  • Лазерный нивелир MaxPiler MLL-0115R - фото 8
  • Лазерный нивелир MaxPiler MLL-0115R - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743236
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Характеристики

Бренд
MaxPiler
Тип устройства
лазерный
Комплектация
нивелир со встроенным аккумулятором, зарядный кабель, инструкция, коробка.
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное, крест
Цвет луча
красный
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
15
Точность, мм/м
0,4
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Элементы питания
аккумулятор
Время работы на одном заряде, ч
8
Габариты без упаковки
85x55x75 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х7
Вес, г.
338

Описание товара Лазерный нивелир MaxPiler MLL-0115R

Бюджетный интерьерный нивелир с красным лучом. Оптимальный выбор для стандартных внутренних работ в небольших помещениях.

Отзывы о товаре Лазерный нивелир MaxPiler MLL-0115R




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MaxPiler
Тип устройства
лазерный
Комплектация
нивелир со встроенным аккумулятором, зарядный кабель, инструкция, коробка.
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное, крест
Цвет луча
красный
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
15
Развернуть
Точность, мм/м
0,4
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Элементы питания
аккумулятор
Время работы на одном заряде, ч
8
Габариты без упаковки
85x55x75 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бюджетный интерьерный нивелир с красным лучом. Оптимальный выбор для стандартных внутренних работ в небольших помещениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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