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Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115)

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Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115) - фото 1
Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115) - фото 2
Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115) - фото 3
Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115) - фото 4
Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115) - фото 5
Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115) - фото 6
Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115) - фото 7
Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115) - фото 8
Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
  • Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115) - фото 1
  • Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115) - фото 2
  • Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115) - фото 3
  • Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115) - фото 4
  • Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115) - фото 5
  • Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115) - фото 6
  • Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115) - фото 7
  • Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115) - фото 8
  • Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб. 
Начислим 212 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269850
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115)
3 570 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
документация, кабельная стяжка, магнитное крепление, переходник, сумка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
3хАА
Магнитное крепление
да
360 градусов
нет
Возможность работы с приемником
есть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0.2
Резьба под штатив, дюйм
1.4, 5.8
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
5
Ширина, см
7.5
Высота, см
10.5
Элементы питания
АА
Время работы на одном заряде, ч
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х10
Вес, г.
700

Описание товара Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115)

Лазерный нивелир Condtrol Neo X200 1-2-115 строит 2 линии: 1 вертикальную и 1 горизонтальную. Функция самонивелирования позволяет проецировать абсолютно точные линии. Благодаря специальному переходнику в комплекте, модель можно закреплять как на штативах с резьбой 5/8, так и на 1/4. Модель питается от 3 батареек АА, которых хватает на 15 часов непрерывной работы.

Отзывы о товаре Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115)




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
документация, кабельная стяжка, магнитное крепление, переходник, сумка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
3хАА
Магнитное крепление
да
360 градусов
нет
Развернуть
Возможность работы с приемником
есть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0.2
Резьба под штатив, дюйм
1.4, 5.8
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
5
Ширина, см
7.5
Высота, см
10.5
Элементы питания
АА
Время работы на одном заряде, ч
15
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный нивелир Condtrol Neo X200 1-2-115 строит 2 линии: 1 вертикальную и 1 горизонтальную. Функция самонивелирования позволяет проецировать абсолютно точные линии. Благодаря специальному переходнику в комплекте, модель можно закреплять как на штативах с резьбой 5/8, так и на 1/4. Модель питается от 3 батареек АА, которых хватает на 15 часов непрерывной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нивелир лазерный Condtrol NEO X200 (1-2-115) - по цене 3570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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