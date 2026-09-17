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Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705

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Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - фото 1
Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - фото 2
Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - фото 3
Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - фото 4
Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - фото 5
Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - фото 6
Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - фото 7
Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - фото 8
Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - фото 9
Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - фото 10
Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - фото 11
Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - фото 12
Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
15
  • Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - фото 1
  • Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - фото 2
  • Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - фото 3
  • Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - фото 4
  • Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - фото 5
  • Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - фото 6
  • Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - фото 7
  • Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - фото 8
  • Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - фото 9
  • Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - фото 10
  • Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - фото 11
  • Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - фото 12
  • Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742262
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705
2 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип устройства
лазерный
Комплектация
лазерный угольник, настенные фиксаторы-иглы, инструкция, коробка (батарейки АА в комплект не входят).
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
360 градусов
нет
Возможность работы с приемником
нет
Отключение выравнивания
нет
Дальность построения без приемника, м
15
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
ручной
Элементы питания
батарейки
Время работы на одном заряде, ч
10
Габариты без упаковки
180x180x50 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х26х20
Вес, кг.
1.03

Описание товара Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705

Лазерный угольник для кафеля KRAFTOOL Square-15 34705 используется при укладке плитки и прочих материалов. Имеет две колбы для вертикального и горизонтального выравнивания. Предусмотрена шкала с делением для удобства разметки.

Отзывы о товаре Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип устройства
лазерный
Комплектация
лазерный угольник, настенные фиксаторы-иглы, инструкция, коробка (батарейки АА в комплект не входят).
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
360 градусов
нет
Развернуть
Возможность работы с приемником
нет
Отключение выравнивания
нет
Дальность построения без приемника, м
15
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
ручной
Элементы питания
батарейки
Время работы на одном заряде, ч
10
Габариты без упаковки
180x180x50 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный угольник для кафеля KRAFTOOL Square-15 34705 используется при укладке плитки и прочих материалов. Имеет две колбы для вертикального и горизонтального выравнивания. Предусмотрена шкала с делением для удобства разметки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2790 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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