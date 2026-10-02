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Уровень раскладной Kraftool Pro Mass Level 1-34730-050 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень раскладной Kraftool Pro Mass Level 1-34730-050

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Уровень раскладной Kraftool Pro Mass Level 1-34730-050
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень пузырьковый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350246
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Уровень раскладной Kraftool Pro Mass Level 1-34730-050
2 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень пузырьковый
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
нет
Габариты без упаковки
500 мм
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
52х5х4
Вес, г.
670

Описание товара Уровень раскладной Kraftool Pro Mass Level 1-34730-050

Раскладной уровень 3 ампулы, 500 мм KRAFTOOL MASS Level 1-34730-050 - это прекрасный помощник при установке различных систем, техники, мебели, и даже выравнивании полов. С помощью данного инструмента легко определять отклонения поверхностей по вертикали и горизонтали. Уровень имеет отличительную особенность - он обладает механизмом трансформера, который позволяет легко собирать и переносить изделие, а также проводить измерения в узких местах. Уровень оснащен тремя ампулами, которые имеют функцию регулировки в случае сбоя их точности.

Отзывы о товаре Уровень раскладной Kraftool Pro Mass Level 1-34730-050




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень пузырьковый
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
нет
Габариты без упаковки
500 мм
Страна производитель
Япония
Описание
Раскладной уровень 3 ампулы, 500 мм KRAFTOOL MASS Level 1-34730-050 - это прекрасный помощник при установке различных систем, техники, мебели, и даже выравнивании полов. С помощью данного инструмента легко определять отклонения поверхностей по вертикали и горизонтали. Уровень имеет отличительную особенность - он обладает механизмом трансформера, который позволяет легко собирать и переносить изделие, а также проводить измерения в узких местах. Уровень оснащен тремя ампулами, которые имеют функцию регулировки в случае сбоя их точности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень раскладной Kraftool Pro Mass Level 1-34730-050 - стоимость товара 2650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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