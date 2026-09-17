Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-40, 400 мм, точность 0,3 мм/м, с зеркал
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
В наличии
Код товара: 742140
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 620 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
400x30x65 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х4х2
Вес, г.
490
Описание товара Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-40, 400 мм, точность 0,3 мм/м, с зеркал
Высочайшая точность 0.3 мм/м ACU-VIEW инновационный горизонтальный глазок 4-в-1: 0%, 1%, 2%, 3% с эффектом увеличения без боковых граней обеспечивает превосходную видимость в любом положении Измерения в перевернутом положении с точностью 0.7 мм/м 3 высокоточных глазка с гарантией 100 лет Зеркальная глазок упрощает измерения вертикальных поверхностей Сверхмощные редкоземельные магниты 2 фрезерованных базовых поверхностей Сверхпрочный утолщенный профиль X-HD из авиационного алюминия Эластичные заглушки поглощают удар при падении и снимаются для измерения в торец Большие удобные рукоятки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 510 руб.628 руб. в СплитСтроительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-80, 800 мм, т...
-
В наличииЦена 2 510 руб.628 руб. в СплитУсиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-150_z01, 1500 мм
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитПравило-уровень Stayer Professional 10752-3.0
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитНивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961-1)
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитУровень лазерный Зубр Крест-15
-
В наличииЦена 2 580 руб.645 руб. в СплитНивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961-2)
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитУровень раскладной Kraftool Pro Mass Level 1-34730-050
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитЛазерный угольник для кафеля Kraftool Square-15 34705
-
В наличииЦена 2 820 руб.705 руб. в СплитЛитой уровень Kraftool A-RATE CONTROL Shark 34920-60, 600 мм, с ...
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитНивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-2)
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитМагнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-150, 1500 мм...
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитУровень лазерный Condtrol NEO X1-360 (1-2-127)
Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
400x30x65 мм
Страна производитель
Китай
Высочайшая точность 0.3 мм/м ACU-VIEW инновационный горизонтальный глазок 4-в-1: 0%, 1%, 2%, 3% с эффектом увеличения без боковых граней обеспечивает превосходную видимость в любом положении Измерения в перевернутом положении с точностью 0.7 мм/м 3 высокоточных глазка с гарантией 100 лет Зеркальная глазок упрощает измерения вертикальных поверхностей Сверхмощные редкоземельные магниты 2 фрезерованных базовых поверхностей Сверхпрочный утолщенный профиль X-HD из авиационного алюминия Эластичные заглушки поглощают удар при падении и снимаются для измерения в торец Большие удобные рукоятки
Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-40, 400 мм, точность 0,3 мм/м, с зеркал - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-40, 400 мм, точность 0,3 мм/м, с зеркал