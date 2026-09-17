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Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-40, 400 мм, точность 0,3 мм/м, с зеркал купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-40, 400 мм, точность 0,3 мм/м, с зеркал

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Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-40, 400 мм, точность 0,3 мм/м, с зеркал - фото 1
Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-40, 400 мм, точность 0,3 мм/м, с зеркал - фото 2
Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-40, 400 мм, точность 0,3 мм/м, с зеркал - фото 3
Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-40, 400 мм, точность 0,3 мм/м, с зеркал - фото 4
Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-40, 400 мм, точность 0,3 мм/м, с зеркал - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверка
нет
  • Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-40, 400 мм, точность 0,3 мм/м, с зеркал - фото 1
  • Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-40, 400 мм, точность 0,3 мм/м, с зеркал - фото 2
  • Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-40, 400 мм, точность 0,3 мм/м, с зеркал - фото 3
  • Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-40, 400 мм, точность 0,3 мм/м, с зеркал - фото 4
  • Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-40, 400 мм, точность 0,3 мм/м, с зеркал - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742140
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-40, 400 мм, точность 0,3 мм/м, с зеркал
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
400x30x65 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х4х2
Вес, г.
490

Описание товара Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-40, 400 мм, точность 0,3 мм/м, с зеркал

Высочайшая точность 0.3 мм/м ACU-VIEW инновационный горизонтальный глазок 4-в-1: 0%, 1%, 2%, 3% с эффектом увеличения без боковых граней обеспечивает превосходную видимость в любом положении Измерения в перевернутом положении с точностью 0.7 мм/м 3 высокоточных глазка с гарантией 100 лет Зеркальная глазок упрощает измерения вертикальных поверхностей Сверхмощные редкоземельные магниты 2 фрезерованных базовых поверхностей Сверхпрочный утолщенный профиль X-HD из авиационного алюминия Эластичные заглушки поглощают удар при падении и снимаются для измерения в торец Большие удобные рукоятки

Отзывы о товаре Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-40, 400 мм, точность 0,3 мм/м, с зеркал




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
400x30x65 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Высочайшая точность 0.3 мм/м ACU-VIEW инновационный горизонтальный глазок 4-в-1: 0%, 1%, 2%, 3% с эффектом увеличения без боковых граней обеспечивает превосходную видимость в любом положении Измерения в перевернутом положении с точностью 0.7 мм/м 3 высокоточных глазка с гарантией 100 лет Зеркальная глазок упрощает измерения вертикальных поверхностей Сверхмощные редкоземельные магниты 2 фрезерованных базовых поверхностей Сверхпрочный утолщенный профиль X-HD из авиационного алюминия Эластичные заглушки поглощают удар при падении и снимаются для измерения в торец Большие удобные рукоятки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-40, 400 мм, точность 0,3 мм/м, с зеркал - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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