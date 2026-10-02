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Правило-уровень Stayer Professional 10752-3.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Правило-уровень Stayer Professional 10752-3.0

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Правило-уровень Stayer Professional 10752-3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень пузырьковый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350277
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Правило-уровень Stayer Professional 10752-3.0
2 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Уровень пузырьковый
Ширина, см
2
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
3х0.1х0.02
Вес, кг.
2

Описание товара Правило-уровень Stayer Professional 10752-3.0

Правило-уровень с ручками STAYER Grand 3.0 м 10752-3.0 является профессиональным инструментом высокой точности для работ по выравниваю строительных смесей, а также определению отклонений поверхности от горизонтали или вертикали. Изделие отличается повышенной прочностью и устойчивостью к сгибанию и кручению профиля за счет дополнительного ребра жесткости.

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Уровень пузырьковый
Ширина, см
2
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Описание
Правило-уровень с ручками STAYER Grand 3.0 м 10752-3.0 является профессиональным инструментом высокой точности для работ по выравниваю строительных смесей, а также определению отклонений поверхности от горизонтали или вертикали. Изделие отличается повышенной прочностью и устойчивостью к сгибанию и кручению профиля за счет дополнительного ребра жесткости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Правило-уровень Stayer Professional 10752-3.0 - по цене 2520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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