Правило-уровень Stayer Professional 10752-3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень пузырьковый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб.
В наличии
Код товара: 350277
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 520 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень пузырьковый
Ширина, см
2
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
3х0.1х0.02
Вес, кг.
2
Описание товара Правило-уровень Stayer Professional 10752-3.0
Правило-уровень с ручками STAYER Grand 3.0 м 10752-3.0 является профессиональным инструментом высокой точности для работ по выравниваю строительных смесей, а также определению отклонений поверхности от горизонтали или вертикали. Изделие отличается повышенной прочностью и устойчивостью к сгибанию и кручению профиля за счет дополнительного ребра жесткости.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 430 руб.608 руб. в СплитУровень лазерный Stayer 34960-H2
-
В наличииЦена 2 430 руб.608 руб. в СплитСтроительный уровень Kraftool PROCAST 34717-080, 800 мм
-
В наличииЦена 2 460 руб.615 руб. в СплитСтроительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-200_z02, 2000 мм, ус...
-
В наличииЦена 2 460 руб.615 руб. в СплитЛазерный уровень DENZEL 350165, DQB-T, 30 м, зеленый луч, батаре...
-
В наличииЦена 2 510 руб.628 руб. в СплитСтроительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-80, 800 мм, т...
-
В наличииЦена 2 510 руб.628 руб. в СплитУсиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-150_z01, 1500 мм
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитНивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961-1)
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитУровень лазерный Зубр Крест-15
-
В наличииЦена 2 580 руб.645 руб. в СплитНивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961-2)
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитСверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-40,...
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитУровень раскладной Kraftool Pro Mass Level 1-34730-050
-
В наличииЦена 2 740 руб.685 руб. в СплитСтроительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ 34570-200, 2000 мм, с зеркальн...
Правило-уровень с ручками STAYER Grand 3.0 м 10752-3.0 является профессиональным инструментом высокой точности для работ по выравниваю строительных смесей, а также определению отклонений поверхности от горизонтали или вертикали. Изделие отличается повышенной прочностью и устойчивостью к сгибанию и кручению профиля за счет дополнительного ребра жесткости.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Правило-уровень Stayer Professional 10752-3.0 - по цене 2520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Правило-уровень Stayer Professional 10752-3.0