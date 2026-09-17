Top.Mail.Ru
Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-200_z02, 2000 мм, усиленный профиль купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-200_z02, 2000 мм, усиленный профиль

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-200_z02, 2000 мм, усиленный профиль - фото 1
Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-200_z02, 2000 мм, усиленный профиль - фото 2
Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-200_z02, 2000 мм, усиленный профиль - фото 3
Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-200_z02, 2000 мм, усиленный профиль - фото 4
Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-200_z02, 2000 мм, усиленный профиль - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-200_z02, 2000 мм, усиленный профиль - фото 1
  • Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-200_z02, 2000 мм, усиленный профиль - фото 2
  • Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-200_z02, 2000 мм, усиленный профиль - фото 3
  • Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-200_z02, 2000 мм, усиленный профиль - фото 4
  • Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-200_z02, 2000 мм, усиленный профиль - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742107
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-200_z02, 2000 мм, усиленный профиль
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
2000x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.01х0.15х0.14
Вес, кг.
1.35

Описание товара Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-200_z02, 2000 мм, усиленный профиль

Длинный двухметровый немагнитный уровень с коробчатым профилем для выравнивания полов, маяков и стен при штукатурных работах. Строительный фрезерованный уровень STAYER ProSTABIL 2000 мм 3471-200_z02 - строительный уровень с двумя фрезерованными поверхностями и увеличенной точностью 0.5 мм/м.

Отзывы о товаре Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-200_z02, 2000 мм, усиленный профиль




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stayer
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
2000x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Длинный двухметровый немагнитный уровень с коробчатым профилем для выравнивания полов, маяков и стен при штукатурных работах. Строительный фрезерованный уровень STAYER ProSTABIL 2000 мм 3471-200_z02 - строительный уровень с двумя фрезерованными поверхностями и увеличенной точностью 0.5 мм/м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Строительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-200_z02, 2000 мм, усиленный профиль - купить по цене 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...