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Уровень лазерный Зубр Крест-15 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень лазерный Зубр Крест-15

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Уровень лазерный Зубр Крест-15 - фото 1
Уровень лазерный Зубр Крест-15 - фото 2
Уровень лазерный Зубр Крест-15 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровни
Класс лазера
2
Длина волны, нм
660
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
15
  • Уровень лазерный Зубр Крест-15 - фото 1
  • Уровень лазерный Зубр Крест-15 - фото 2
  • Уровень лазерный Зубр Крест-15 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 345747
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Уровень лазерный Зубр Крест-15
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Уровни
Комплектация
Уровень лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
660
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
красный
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
15
Точность, мм/м
± 0.3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
20
Высота, см
15
Элементы питания
АА (2 шт.)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х7
Вес, г.
260

Описание товара Уровень лазерный Зубр Крест-15

Уровень лазерный Зубр Крест-15 Профессиональный измерительный прибор для моделирования плоскостей. Компактный размер, максимальная яркость, точность и контрастность линий. Яркость окружающего освещения и отражающая способность объектов могу повлиять на дальность действия и точность прибора.

Отзывы о товаре Уровень лазерный Зубр Крест-15




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Уровни
Комплектация
Уровень лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
660
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
красный
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
15
Точность, мм/м
± 0.3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Развернуть
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
20
Высота, см
15
Элементы питания
АА (2 шт.)
Страна производитель
Китай
Описание
Уровень лазерный Зубр Крест-15 Профессиональный измерительный прибор для моделирования плоскостей. Компактный размер, максимальная яркость, точность и контрастность линий. Яркость окружающего освещения и отражающая способность объектов могу повлиять на дальность действия и точность прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень лазерный Зубр Крест-15 - стоимость товара 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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