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Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов

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Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов - фото 1
Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов - фото 2
Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов - фото 3
Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов - фото 4
Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов - фото 5
Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов - фото 6
Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов - фото 7
Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов - фото 8
Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов - фото 9
Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штанга
Максимальная нагрузка, кг
8
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
97х24.5х18
  • Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов - фото 1
  • Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов - фото 2
  • Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов - фото 3
  • Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов - фото 4
  • Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов - фото 5
  • Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов - фото 6
  • Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов - фото 7
  • Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов - фото 8
  • Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов - фото 9
  • Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365839
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штанга
Максимальная нагрузка, кг
8
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
97х24.5х18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х12
Вес, кг.
4.4

Описание товара Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов

Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW – крепление для осветительных приборов, дает возможность располагать студийные источники постоянного или импульсного света с байонетом Bowens внутри больших параболических софтбоксов с таким же байонетом. Штанга позволяет перемещать осветитель вперед и назад внутри софтбокса, чтобы одновременно отрегулировать контрастность получаемого светового потока и размер светового пятна. Используя фокусировочную штангу и один софтбокс вы получите любой тип освещения: от жесткого сфокусированного до мягкого равномерного мягкого света. Адаптер с байонетом Bowens давно приобрел популярность на рынке осветительного оборудования и позволяет устанавливать студийные вспышки и осветители различных производителей, например, осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED COB180 BW или вспышку Falcon Eyes TE-1200BW v3.0. Для достижения наилучшего результата освещения рекомендуем использовать большие глубокие параболические софтбоксы, такие как шестнадцатиугольные Falcon Eyes Extend FEA-OB9 BW или Falcon Eyes Extend FEA-OB12 BW. Софтбокс устанавливается в байонетное кольцо Bowens на конце штанги и проворачивается, фиксируясь прижимным винтом. Установить источник света с другим байонетом можно приобретая дополнительно соответствующие переходные кольца. На свободном конце штанги располагается кольцо для размещения груза-противовеса. Монтажный кронштейн с посадочным отверстием 5/8 и винтом фиксации предназначен для установки и закрепления штанги на осветительной стойке со стандартным шпиготом. Благодаря конструкции кронштейна осветитель может наклоняться в пределах 180° (чтобы найти подходящую точку освещения), а его положение фиксироваться мощной зажимной переставной ручкой с «храповым» механизмом. Поскольку штанга предназначена для работы с большими тяжелыми софтбоксами и студийными моноблоками, все основные узлы штанги выполнены из толстостенного металла. Поэтому перекладина, байонетное кольцо, съемный адаптер для крепления осветителя, кронштейн и другие детали выдерживают нагрузки при работе (вес установленного оборудования до 8 кг). Штанга прослужит долгие годы, не меняя рабочих свойств.

Отзывы о товаре Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штанга
Максимальная нагрузка, кг
8
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
97х24.5х18
Страна производитель
Китай
Описание
Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW – крепление для осветительных приборов, дает возможность располагать студийные источники постоянного или импульсного света с байонетом Bowens внутри больших параболических софтбоксов с таким же байонетом. Штанга позволяет перемещать осветитель вперед и назад внутри софтбокса, чтобы одновременно отрегулировать контрастность получаемого светового потока и размер светового пятна. Используя фокусировочную штангу и один софтбокс вы получите любой тип освещения: от жесткого сфокусированного до мягкого равномерного мягкого света. Адаптер с байонетом Bowens давно приобрел популярность на рынке осветительного оборудования и позволяет устанавливать студийные вспышки и осветители различных производителей, например, осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED COB180 BW или вспышку Falcon Eyes TE-1200BW v3.0. Для достижения наилучшего результата освещения рекомендуем использовать большие глубокие параболические софтбоксы, такие как шестнадцатиугольные Falcon Eyes Extend FEA-OB9 BW или Falcon Eyes Extend FEA-OB12 BW. Софтбокс устанавливается в байонетное кольцо Bowens на конце штанги и проворачивается, фиксируясь прижимным винтом. Установить источник света с другим байонетом можно приобретая дополнительно соответствующие переходные кольца. На свободном конце штанги располагается кольцо для размещения груза-противовеса. Монтажный кронштейн с посадочным отверстием 5/8 и винтом фиксации предназначен для установки и закрепления штанги на осветительной стойке со стандартным шпиготом. Благодаря конструкции кронштейна осветитель может наклоняться в пределах 180° (чтобы найти подходящую точку освещения), а его положение фиксироваться мощной зажимной переставной ручкой с «храповым» механизмом. Поскольку штанга предназначена для работы с большими тяжелыми софтбоксами и студийными моноблоками, все основные узлы штанги выполнены из толстостенного металла. Поэтому перекладина, байонетное кольцо, съемный адаптер для крепления осветителя, кронштейн и другие детали выдерживают нагрузки при работе (вес установленного оборудования до 8 кг). Штанга прослужит долгие годы, не меняя рабочих свойств.
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