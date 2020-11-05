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Зажим GreenBean MegaClamp MC-060

Артикул: 232323
Зажим GreenBean MegaClamp MC-060
1 510 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 232323
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGreenBean
Тип товараЗажим
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см15,5х10х9,3
Вес, кг0,235
MegaClamp MC-060 – многофункциональный стальной зажим, предназначен для трех методов крепления: клипса с обрезиненными захватами для установки на трубы или плоскости шириной до 40 мм, втулка 5/8 и шпилька 5/8 с внутренней резьбой 3/8 для крепления на студийных стойках, перекладинах, держателях и т.д. Позволяет быстро закрепить отражатели, гелевые фильтры, компактные вспышки и другое вспомогательное студийное оборудование. Ширина держателей клипсы 100 мм.


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Зажим GreenBean MegaClamp MC-060 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1510 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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