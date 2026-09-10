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Характеристики
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
пружинная
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
105
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
114х10х10
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 365842
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Описание товара Стойка-тренога Falcon Eyes ST-086A для фото/видеостудии
Стойка-тренога Falcon Eyes ST-086A - это студийная стойка, центральная колонная которой состоит из 3 телескопических секций со шпиготом 5/8” на конце и шаровой головкой с винтом 1/4 для установки камеры. Стойка предназначена для использования во время студийной или пленэрной съемки. Выдерживает вертикальную осевую нагрузку до 4 кг и послужит надежной опорой для установленного оборудования. Максимальная высота стойки в рабочем состоянии - 250 см, минимальная - 105 см. Секции телескопической колонны изготовлены из алюминиевой трубы диаметром 34.5/29.5/25 мм, фиксируются металлическими винтовыми зажимами с пластиковыми ручками. Диаметр ножек 22 мм - в качестве колесной опоры для стойки-треноги подойдут ролики Falcon Eyes PCA-22M. Пружинный амортизатор защищает установленное оборудование от удара и повреждений, если секции телескопической колонны резко сложить, например, при отпускании винтов во время регулировки высоты. В комплект входит чехол для хранения и транспортировки в стойки, длина которой в сложенном виде составляет 105 см.
Стойка-тренога Falcon Eyes ST-086A - это студийная стойка, центральная колонная которой состоит из 3 телескопических секций со шпиготом 5/8” на конце и шаровой головкой с винтом 1/4 для установки камеры. Стойка предназначена для использования во время студийной или пленэрной съемки. Выдерживает вертикальную осевую нагрузку до 4 кг и послужит надежной опорой для установленного оборудования. Максимальная высота стойки в рабочем состоянии - 250 см, минимальная - 105 см. Секции телескопической колонны изготовлены из алюминиевой трубы диаметром 34.5/29.5/25 мм, фиксируются металлическими винтовыми зажимами с пластиковыми ручками. Диаметр ножек 22 мм - в качестве колесной опоры для стойки-треноги подойдут ролики Falcon Eyes PCA-22M. Пружинный амортизатор защищает установленное оборудование от удара и повреждений, если секции телескопической колонны резко сложить, например, при отпускании винтов во время регулировки высоты. В комплект входит чехол для хранения и транспортировки в стойки, длина которой в сложенном виде составляет 105 см.
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