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Зажим Falcon Eyes CL-22 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажим Falcon Eyes CL-22

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Зажим Falcon Eyes CL-22 - фото 1
Зажим Falcon Eyes CL-22 - фото 2
Зажим Falcon Eyes CL-22 - фото 3
Зажим Falcon Eyes CL-22 - фото 4
Зажим Falcon Eyes CL-22 - фото 5
Зажим Falcon Eyes CL-22 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажим
  • Зажим Falcon Eyes CL-22 - фото 1
  • Зажим Falcon Eyes CL-22 - фото 2
  • Зажим Falcon Eyes CL-22 - фото 3
  • Зажим Falcon Eyes CL-22 - фото 4
  • Зажим Falcon Eyes CL-22 - фото 5
  • Зажим Falcon Eyes CL-22 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231607
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Зажим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х6
Вес, г.
700

Описание товара Зажим Falcon Eyes CL-22

Универсальный зажим Falcon Eyes CL-22 для крепления студийного оборудования к плоским поверхностям или трубам диаметром от 13 до 55 мм. Позволит установить осветительные приборы, систему подъема фона и другие аксессуары на стойки, трубки, полки и т. д. Рукоятка зажима работает по принципу подпружиненного накидного гаечного ключа и позволяет менять положение относительно оси вращения. В конструкции предусмотрено посадочное отверстие для шестигранной (или круглой) штанги диаметром 16 мм и резьба под винт 1/4. Зажим изготовлен из металла, вес 0,41 кг. В комплекте переходник 5/8 с резьбой 1/4 и 3/8, адаптер для установки зажима на плоскую поверхность, резиновый упор.

Отзывы о товаре Зажим Falcon Eyes CL-22




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Зажим
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный зажим Falcon Eyes CL-22 для крепления студийного оборудования к плоским поверхностям или трубам диаметром от 13 до 55 мм. Позволит установить осветительные приборы, систему подъема фона и другие аксессуары на стойки, трубки, полки и т. д. Рукоятка зажима работает по принципу подпружиненного накидного гаечного ключа и позволяет менять положение относительно оси вращения. В конструкции предусмотрено посадочное отверстие для шестигранной (или круглой) штанги диаметром 16 мм и резьба под винт 1/4. Зажим изготовлен из металла, вес 0,41 кг. В комплекте переходник 5/8 с резьбой 1/4 и 3/8, адаптер для установки зажима на плоскую поверхность, резиновый упор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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