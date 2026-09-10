Ролики для пантографа Falcon Eyes 3330
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Характеристики
Тип товара
Ролики для пантографа
Максимальная нагрузка, кг
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391145
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ролики для пантографа
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х5
Вес, г.
500
Описание товара Ролики для пантографа Falcon Eyes 3330
Falcon Eyes 3330 - ролики для подвесной потолочной системы. Нейлоновые колеса на стальной оси выдерживают большие нагрузки. Плавность хода обеспечивается подшипниками качения. Для безопасного использования в конструкции предусмотрен механизм торможения.
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Бренд
Тип товара
Ролики для пантографа
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes 3330 - ролики для подвесной потолочной системы. Нейлоновые колеса на стальной оси выдерживают большие нагрузки. Плавность хода обеспечивается подшипниками качения. Для безопасного использования в конструкции предусмотрен механизм торможения.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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