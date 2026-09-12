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Зажим GreenBean Mini Crab V-mount купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажим GreenBean Mini Crab V-mount

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Зажим GreenBean Mini Crab V-mount - фото 2
Зажим GreenBean Mini Crab V-mount - фото 3
Зажим GreenBean Mini Crab V-mount - фото 4
Зажим GreenBean Mini Crab V-mount - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель для фотооборудования
Амортизация
нет
Минимальная высота, см
12
  • Зажим GreenBean Mini Crab V-mount - фото 1
  • Зажим GreenBean Mini Crab V-mount - фото 2
  • Зажим GreenBean Mini Crab V-mount - фото 3
  • Зажим GreenBean Mini Crab V-mount - фото 4
  • Зажим GreenBean Mini Crab V-mount - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675334
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Держатель для фотооборудования
Амортизация
нет
Минимальная высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х8
Вес, г.
300

Описание товара Зажим GreenBean Mini Crab V-mount

Зажим GreenBean Mini Crab V-mount предназначен для крепления аккумуляторов питания рядом с оборудованием на осветительных стойках, трубах c максимальным диаметром 40 мм. Встроенный адаптер для аккумуляторов типа V-mount. Материал - алюминиевый сплав, нержавеющая сталь.

Отзывы о товаре Зажим GreenBean Mini Crab V-mount




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Держатель для фотооборудования
Амортизация
нет
Минимальная высота, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
Зажим GreenBean Mini Crab V-mount предназначен для крепления аккумуляторов питания рядом с оборудованием на осветительных стойках, трубах c максимальным диаметром 40 мм. Встроенный адаптер для аккумуляторов типа V-mount. Материал - алюминиевый сплав, нержавеющая сталь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажим GreenBean Mini Crab V-mount - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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