Держатель телескопический Avenger C827
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Характеристики
Тип товара
Держатели
Максимальная нагрузка, кг
40
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 212 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 383945
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатели
Максимальная нагрузка, кг
40
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 212 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х10х10
Вес, кг.
4.5
Описание товара Держатель телескопический Avenger C827
Длинный телескопический держатель с универсальным креплением — это одинарный зажим из хромированной стали с универсальным креплением для установки света над сценой. Он может выдерживать нагрузку до 40 кг в зависимости от типа крепления. Может увеличиваться до 3,81 м. Типы креплений: штифт-адаптер 16 мм и гнездовое крепление 28 мм.
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Бренд
Тип товара
Держатели
Максимальная нагрузка, кг
40
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 212 см
Страна производитель
Китай
Длинный телескопический держатель с универсальным креплением — это одинарный зажим из хромированной стали с универсальным креплением для установки света над сценой. Он может выдерживать нагрузку до 40 кг в зависимости от типа крепления. Может увеличиваться до 3,81 м. Типы креплений: штифт-адаптер 16 мм и гнездовое крепление 28 мм.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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