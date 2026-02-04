Сумка для фотоаппарата LowePro Bowler Bag TLZ красный Acme Made
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сумка для фотоаппарата LowePro Bowler Bag TLZ красный Acme Made
Треугольная сумка Bowler Bag TLZ. Эта сумка достойная альтернатива стандартным и порой скучным сумкам для фотоаппаратов. Своей яркой расцветкой она в первую очередь привлечет молодых женщин, которые стремятся выделиться и подчеркнуть свой индивидуальный стиль. Сумка красного цвета Bowler Bag TLZ говорит о своем хозяине, как о ценителе интересных вещиц, удобных и качественных продуктов компании Acme Made. Но сумка призвана понравиться не только модникам, но и серьезным фотографам, ведь треугольная форма в точности повторяет форму фотокамеры с надетым объективом. Материал - высококачественный полиуретан с прочными застежками. Элегантный и интересный дизайн соответствует большинству DSLR и камерам SLR. Супермягкие уплотненные стенки сумки полностью защищают камеру от повреждений удобные, красивые и аккуратные белые ручки для переноски в руках. Дополнительные карманы для хранение карт памяти или других небольших вещей. Откидная створка на двух параллельных молниях обеспечивает быстрый и легкий способ открыть и закрыть сумку. Потаенные петли для крепления плечевого ремня (не входит в комплект).
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Достоинства:
Комментарий:
супер. сони с китовым объективом влез спокойно. докупила отдельно ремешок, чтобы носить через плечо
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная сумка влезает Sony a7c с объективом и сбоку ещё место есть на вспышку(ну или для dji osmo pocket 3)
Достоинства:
Комментарий:
Супер сумочка, использовала не как чехол, а как дамскую сумочку. В комплекте нет ремешка
Достоинства:
Комментарий:
сумка как сумка. по мне - так слишком глянцевая,но дочери нравится
Достоинства:
Комментарий:
Купили в подарок. Приехала в коробке и пакете. Смотрится оч даже прилично.
Достоинства:
Комментарий:
Отвал башки, очень хорошая, красивая и удобная, всё понравилось
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги это вау поместился фотик даже с объективом зум, 18-135, а рядышком просто 52, да немного сложно при закрытии, но немного!! в целом думаю даже еще туда вспышечка маленькая может поместиться. выглядит сначала сумочка очень маленькой, но это не так. хотелось бы еще ремешок длинный, чтобы через плечо перекинуть. сумка супер, советую)
Достоинства:
Комментарий:
Сумка огонь купила длинную ручку только , так как не идет к сумке. Очень красивая , фотоаппарат с объективом 50мм , зарядка влезают. Еще один объектив может поместиться. Мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
очень крутая сумочка! выглядит бомбически, внутри всё укреплено, как и положено кофру, есть съемная перегородка и петли для ремня. ручки жемчужные
Достоинства:
Комментарий:
Чудесная сумочка для фотоаппарата. Всё нравится. Есть вставная перегородка на липучке. Есть две петельки для длиннооо ремня. Доставили быстро в срок.
Достоинства:
Комментарий:
В целом классная вещица) но не хватает наплечного ремня, неудобно без него. Canon Eos 600D помещается, но (лично мне) хотелось бы чуть больше места для мелочей, чтобы не таскать кучу сумок.
Достоинства:
Комментарий:
Красивая, яркая сумка, поместился фотик и доп небольшой объектив. Не хватает дополнительно кармашков, но и размер у сумки компактный. В целом за такую стоимость отличная
Достоинства:
Комментарий:
очень красивый, модный, стильный, качественный чехол для камеры
Достоинства:
Комментарий:
Сумка очень крутая, но моя беззеркалка с объективом 24-105 не помещается ((
Достоинства:
Комментарий:
canon eos 2000d отлично поместился,осталось еще место для вспышки
Достоинства:
Комментарий:
лучше не придумаешь за такие деньги! выглядит минимум на 2,5к, очень вместительная
Достоинства:
Комментарий:
отличная сумочка! фотоаппарат canon поместился отлично. внутри мягкая ткань. по бокам есть кармашки и петельки для длинного ремешка. замки работают отлично, липучка надёжная. немного непривычно, что собачки сразу две нудно открывать, но это дело времени. не только фотоаппарата подойдёт, мне она и сама как отдельный аксессуар нравится
Достоинства:
Комментарий:
мелкая сильно... для моего Марка 4 с объективом 72 еле впихнула и нифига больше не войдёт а вспышку куда...? ищу давно достойную и женственную сумку для фотоаппарата но увы...
Достоинства:
Комментарий:
Я влюблена в эту сумочку!!! Она такая уникальная и неповторимая, женственная и одновременно яркая сумочка для фотоаппарата к тому же весьма вместительна! Спасибо! Единственное, что не понравилось - это упаковка (прозрачный пакет), которая в меня была ещё и открыта, то есть сумка почти без всего… хотелось бы более бережной доставки, тем более для такой красоты (
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольны сумочкой. Качество отличное, маленькая, но вместительная. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Суперская сумочка, язык не поворачивается назвать её кофром для фотоаппарата! Потрясающий цвет, реально карамельное яблоко, как написала в своём отзыве Анастасия. Очень вместительная, несмотря на миниатюрный вид. Зеркалка Nikon с лёгкостью вошла, осталось место и для телефона, и для шнура. Два наружных кармашка с пришитыми петельками для наплечного ремня. В идеале бы сделать нормальную фурнитуру для ремня, а не петельки.
Достоинства:
Комментарий:
Сумка очень хорошая! Качество супер за такие деньги
Достоинства:
Комментарий:
Сумочка отличная, все поместилось отлично, хотелось бы и длинный ремешок в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
ну если честно для фотика совсем не то, она очень маленькая но прикольная
Достоинства:
Комментарий:
очень удобная, внутри мягкая, два отдела,есть два меленьких кармашка по бокам сумочки
Достоинства:
Комментарий:
Отличная сумка, оригинальная, вместительная. Хорошее качество
Достоинства:
Комментарий:
Карамельное яблочко. Очень стильная и качественная сумка. Искала необычную и именно женскую сумочку и вот нашла, одна такая на маркетплейсах, остальные обычные. Благодарю Фотоаппарат canon eos 70d с объективом отлично поместился, даже местечко осталось. Доп.вспышку также можно вместить, но слишком впритык, поэтому решила отдельно её носить, для меня это не критично.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная сумка Идеально подходит для фотоаппарата И очень стильная Отдельная благодарность покупателям, которые делали видео обзоры после покупки, именно они и помогли сделать выбор
Достоинства:
Комментарий:
Взял для подарка своей женщине, хоть и недорогая, но сшита качественно, надеюсь понравится (и устройство поместится, пока заявлено что \"должен\", но еще не примеряли). Этот чехол для фотоаппарата скорее прикольный, нежели практичный. Задел под лямку через плечо есть в виде проушин по бокам.
Достоинства:
Комментарий:
Эффектная сумочка) Покупалась ребенку вместе с фотоаппаратом. Сумка ей понравилась больше)))
Достоинства:
Комментарий:
Сумка класс. Фотоаппарат Nikon D3300 с объективом 18-55 влез и еще место остается. Сумка с виду качественная, нитки не торчат. Супер)
Достоинства:
Комментарий:
мимими, прелесть просто! сумочка обалденная! очень милая! подошла идеально! Никон с объективом 24-120 влез тютелька в тютельку, чуть место с боку есть. по бокам кармашки. Удобная, брала как более мобильный вариант, а то фоторюкзак не всегда хочется с собой таскать
Достоинства:
Комментарий:
В целом неплохая, немного дешево выглядит. Мой фотик не влез.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная сумочка для начинающих фотографов. Фотоопарат лежит плотно, благодаря мягкому покрытию внутри не болтается.
Достоинства:
Комментарий:
Уместилась Fuji X-T30 II + пленочная Olympus super zoom 70g За свою цену просто 10/10, но нужно докупать ремень чтобы носить сумку через плечо
Достоинства:
Комментарий:
Сумку давно хотела такую , под 50 мм идеально , с 70 тесновато .
Отзывы о товаре Сумка для фотоаппарата LowePro Bowler Bag TLZ красный Acme Made
Достоинства:
Комментарий:
супер. сони с китовым объективом влез спокойно. докупила отдельно ремешок, чтобы носить через плечо
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная сумка влезает Sony a7c с объективом и сбоку ещё место есть на вспышку(ну или для dji osmo pocket 3)
Достоинства:
Комментарий:
Супер сумочка, использовала не как чехол, а как дамскую сумочку. В комплекте нет ремешка
Достоинства:
Комментарий:
сумка как сумка. по мне - так слишком глянцевая,но дочери нравится
Достоинства:
Комментарий:
Купили в подарок. Приехала в коробке и пакете. Смотрится оч даже прилично.
Достоинства:
Комментарий:
Отвал башки, очень хорошая, красивая и удобная, всё понравилось
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги это вау поместился фотик даже с объективом зум, 18-135, а рядышком просто 52, да немного сложно при закрытии, но немного!! в целом думаю даже еще туда вспышечка маленькая может поместиться. выглядит сначала сумочка очень маленькой, но это не так. хотелось бы еще ремешок длинный, чтобы через плечо перекинуть. сумка супер, советую)
Достоинства:
Комментарий:
Сумка огонь купила длинную ручку только , так как не идет к сумке. Очень красивая , фотоаппарат с объективом 50мм , зарядка влезают. Еще один объектив может поместиться. Мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
очень крутая сумочка! выглядит бомбически, внутри всё укреплено, как и положено кофру, есть съемная перегородка и петли для ремня. ручки жемчужные
Достоинства:
Комментарий:
Чудесная сумочка для фотоаппарата. Всё нравится. Есть вставная перегородка на липучке. Есть две петельки для длиннооо ремня. Доставили быстро в срок.
Достоинства:
Комментарий:
В целом классная вещица) но не хватает наплечного ремня, неудобно без него. Canon Eos 600D помещается, но (лично мне) хотелось бы чуть больше места для мелочей, чтобы не таскать кучу сумок.
Достоинства:
Комментарий:
Красивая, яркая сумка, поместился фотик и доп небольшой объектив. Не хватает дополнительно кармашков, но и размер у сумки компактный. В целом за такую стоимость отличная
Достоинства:
Комментарий:
очень красивый, модный, стильный, качественный чехол для камеры
Достоинства:
Комментарий:
Сумка очень крутая, но моя беззеркалка с объективом 24-105 не помещается ((
Достоинства:
Комментарий:
canon eos 2000d отлично поместился,осталось еще место для вспышки
Достоинства:
Комментарий:
лучше не придумаешь за такие деньги! выглядит минимум на 2,5к, очень вместительная
Достоинства:
Комментарий:
отличная сумочка! фотоаппарат canon поместился отлично. внутри мягкая ткань. по бокам есть кармашки и петельки для длинного ремешка. замки работают отлично, липучка надёжная. немного непривычно, что собачки сразу две нудно открывать, но это дело времени. не только фотоаппарата подойдёт, мне она и сама как отдельный аксессуар нравится
Достоинства:
Комментарий:
мелкая сильно... для моего Марка 4 с объективом 72 еле впихнула и нифига больше не войдёт а вспышку куда...? ищу давно достойную и женственную сумку для фотоаппарата но увы...
Достоинства:
Комментарий:
Я влюблена в эту сумочку!!! Она такая уникальная и неповторимая, женственная и одновременно яркая сумочка для фотоаппарата к тому же весьма вместительна! Спасибо! Единственное, что не понравилось - это упаковка (прозрачный пакет), которая в меня была ещё и открыта, то есть сумка почти без всего… хотелось бы более бережной доставки, тем более для такой красоты (
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольны сумочкой. Качество отличное, маленькая, но вместительная. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Суперская сумочка, язык не поворачивается назвать её кофром для фотоаппарата! Потрясающий цвет, реально карамельное яблоко, как написала в своём отзыве Анастасия. Очень вместительная, несмотря на миниатюрный вид. Зеркалка Nikon с лёгкостью вошла, осталось место и для телефона, и для шнура. Два наружных кармашка с пришитыми петельками для наплечного ремня. В идеале бы сделать нормальную фурнитуру для ремня, а не петельки.
Достоинства:
Комментарий:
Сумка очень хорошая! Качество супер за такие деньги
Достоинства:
Комментарий:
Сумочка отличная, все поместилось отлично, хотелось бы и длинный ремешок в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
ну если честно для фотика совсем не то, она очень маленькая но прикольная
Достоинства:
Комментарий:
очень удобная, внутри мягкая, два отдела,есть два меленьких кармашка по бокам сумочки
Достоинства:
Комментарий:
Отличная сумка, оригинальная, вместительная. Хорошее качество
Достоинства:
Комментарий:
Карамельное яблочко. Очень стильная и качественная сумка. Искала необычную и именно женскую сумочку и вот нашла, одна такая на маркетплейсах, остальные обычные. Благодарю Фотоаппарат canon eos 70d с объективом отлично поместился, даже местечко осталось. Доп.вспышку также можно вместить, но слишком впритык, поэтому решила отдельно её носить, для меня это не критично.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная сумка Идеально подходит для фотоаппарата И очень стильная Отдельная благодарность покупателям, которые делали видео обзоры после покупки, именно они и помогли сделать выбор
Достоинства:
Комментарий:
Взял для подарка своей женщине, хоть и недорогая, но сшита качественно, надеюсь понравится (и устройство поместится, пока заявлено что \"должен\", но еще не примеряли). Этот чехол для фотоаппарата скорее прикольный, нежели практичный. Задел под лямку через плечо есть в виде проушин по бокам.
Достоинства:
Комментарий:
Эффектная сумочка) Покупалась ребенку вместе с фотоаппаратом. Сумка ей понравилась больше)))
Достоинства:
Комментарий:
Сумка класс. Фотоаппарат Nikon D3300 с объективом 18-55 влез и еще место остается. Сумка с виду качественная, нитки не торчат. Супер)
Достоинства:
Комментарий:
мимими, прелесть просто! сумочка обалденная! очень милая! подошла идеально! Никон с объективом 24-120 влез тютелька в тютельку, чуть место с боку есть. по бокам кармашки. Удобная, брала как более мобильный вариант, а то фоторюкзак не всегда хочется с собой таскать
Достоинства:
Комментарий:
В целом неплохая, немного дешево выглядит. Мой фотик не влез.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная сумочка для начинающих фотографов. Фотоопарат лежит плотно, благодаря мягкому покрытию внутри не болтается.
Достоинства:
Комментарий:
Уместилась Fuji X-T30 II + пленочная Olympus super zoom 70g За свою цену просто 10/10, но нужно докупать ремень чтобы носить сумку через плечо
Достоинства:
Комментарий:
Сумку давно хотела такую , под 50 мм идеально , с 70 тесновато .