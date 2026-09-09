Сумка для фотоаппарата LowePro Nova 200 AW II Black LP37142-PWW
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231976
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Вместимость
универсальная
Внешние габариты (ШxВxГ), см
39 x 26 x 24,5
Внутренние габариты (ШxВxГ), см
34,5 х 18,5 х 20
Защита от воды
да
Материал
текстиль
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, кг.
1
Описание товара Сумка для фотоаппарата LowePro Nova 200 AW II Black LP37142-PWW
Очень вместительная универсальная сумка LowePro Nova 200 AW из прочного текстиля имеет 6 внутренних отделений и внешний карман. Специальный чехол из водонепроницаемого материала защитит технику от влаги. В сумку с легкостью поместятся не только фотокамера, но и дополнительные объективы, вспышка, запасной аккумулятор, зарядное устройство и другие аксессуары, необходимые профессионалу. LowePro Nova…
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Бренд
Тип товара
Чехлы для зеркальных фотоаппаратов
Вместимость
универсальная
Внешние габариты (ШxВxГ), см
39 x 26 x 24,5
Внутренние габариты (ШxВxГ), см
34,5 х 18,5 х 20
Защита от воды
да
Материал
текстиль
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Очень вместительная универсальная сумка LowePro Nova 200 AW из прочного текстиля имеет 6 внутренних отделений и внешний карман. Специальный чехол из водонепроницаемого материала защитит технику от влаги. В сумку с легкостью поместятся не только фотокамера, но и дополнительные объективы, вспышка, запасной аккумулятор, зарядное устройство и другие аксессуары, необходимые профессионалу. LowePro Nova…
Сумка для фотоаппарата LowePro Nova 200 AW II Black LP37142-PWW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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