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Быстросъемная площадка Gitzo GS5370LDR D-профиля быстросъемная с резиновой основой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Быстросъемная площадка Gitzo GS5370LDR D-профиля быстросъемная с резиновой основой

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Быстросъемная площадка Gitzo GS5370LDR D-профиля быстросъемная с резиновой основой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Площадка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361466
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Площадка штативная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х3
Вес, г.
200

Описание товара Быстросъемная площадка Gitzo GS5370LDR D-профиля быстросъемная с резиновой основой

Быстросъемная длинная площадка D-профиля Gitzo GS5370LDR Quick Release Plate с резиновой отделкой – это надежный аксессуар для штативной головы, который крепится к основанию камеры, что позволяет фотографам быстро, легко и безопасно устанавливать камеру на штатив, балансируя центр тяжести оборудования. GS5370SDR – удлиненная площадка Gitzo D-профиля (совместимая с Arca-Swiss) с двумя резиновыми полосками, обеспечивающими максимальное сцепление и надежность крепления. Она идеально подходит для телеобъективов. Поставляется с тремя 1/4 винтами для камеры (и винтовым адаптером 1/4 - 3/8), которые можно затянуть вручную, используя монету или прилагаемый шестигранный ключ. Этот аксессуар для штативной головы специально разработан так, чтобы быть простым в использовании, где бы ни находились фотографы, и независимо от инструментов, которые у них есть (или нет) с собой.

Отзывы о товаре Быстросъемная площадка Gitzo GS5370LDR D-профиля быстросъемная с резиновой основой




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Площадка штативная
Страна производитель
Китай
Описание
Быстросъемная длинная площадка D-профиля Gitzo GS5370LDR Quick Release Plate с резиновой отделкой – это надежный аксессуар для штативной головы, который крепится к основанию камеры, что позволяет фотографам быстро, легко и безопасно устанавливать камеру на штатив, балансируя центр тяжести оборудования. GS5370SDR – удлиненная площадка Gitzo D-профиля (совместимая с Arca-Swiss) с двумя резиновыми полосками, обеспечивающими максимальное сцепление и надежность крепления. Она идеально подходит для телеобъективов. Поставляется с тремя 1/4 винтами для камеры (и винтовым адаптером 1/4 - 3/8), которые можно затянуть вручную, используя монету или прилагаемый шестигранный ключ. Этот аксессуар для штативной головы специально разработан так, чтобы быть простым в использовании, где бы ни находились фотографы, и независимо от инструментов, которые у них есть (или нет) с собой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Быстросъемная площадка Gitzo GS5370LDR D-профиля быстросъемная с резиновой основой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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