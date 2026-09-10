Штативная голова Joby BallHead 3K черный/красный (JB01513)
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Характеристики
Описание товара Штативная голова Joby BallHead 3K черный/красный (JB01513)
Шаровая головка с быстросъёмным креплением и пузырьковым уровнем. Поддержка DSLR / зеркальных камер и других устройств весом до 3 кг. Имеет быстросъёмную пластину и пузырьковый уровень, которые можно использовать на GorillaPod 3K или любом штативе с ? -20 креплениями. Точное позиционирование: 360 ° панорамирование и 90 ° наклон для оптимального управления положением. Универсальность: крепите зеркальные и и беззеркальные камеры, вспышки или видео освещение или любое другое устройство ? -20 весом менее 3 кг. Модульная система: работает с дополнительными аксессуарами JOBY, включая крепления GripTight PRO, адаптер GorillaPod Arms и Hub Adapter, которые позволяют устанавливать адаптеры GoPro, крепления вспышек, освещение и микрофоны. Предназначен для: видеокамер, DSLR, вспышки и светодиодного освещения, микрофона (холодный башмак), беззеркальных камер.
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