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Штативная голова Joby BallHead 3K черный/красный (JB01513) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штативная голова Joby BallHead 3K черный/красный (JB01513)

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Штативная голова Joby BallHead 3K черный/красный (JB01513) - фото 1
Штативная голова Joby BallHead 3K черный/красный (JB01513) - фото 2
Штативная голова Joby BallHead 3K черный/красный (JB01513) - фото 3
Штативная голова Joby BallHead 3K черный/красный (JB01513) - фото 4
Штативная голова Joby BallHead 3K черный/красный (JB01513) - фото 5
Штативная голова Joby BallHead 3K черный/красный (JB01513) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головка штативная
  • Штативная голова Joby BallHead 3K черный/красный (JB01513) - фото 1
  • Штативная голова Joby BallHead 3K черный/красный (JB01513) - фото 2
  • Штативная голова Joby BallHead 3K черный/красный (JB01513) - фото 3
  • Штативная голова Joby BallHead 3K черный/красный (JB01513) - фото 4
  • Штативная голова Joby BallHead 3K черный/красный (JB01513) - фото 5
  • Штативная голова Joby BallHead 3K черный/красный (JB01513) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361901
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Характеристики

Бренд
Joby
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
6.5
Ширина, см
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х5
Вес, г.
500

Описание товара Штативная голова Joby BallHead 3K черный/красный (JB01513)

Шаровая головка с быстросъёмным креплением и пузырьковым уровнем. Поддержка DSLR / зеркальных камер и других устройств весом до 3 кг. Имеет быстросъёмную пластину и пузырьковый уровень, которые можно использовать на GorillaPod 3K или любом штативе с ? -20 креплениями. Точное позиционирование: 360 ° панорамирование и 90 ° наклон для оптимального управления положением. Универсальность: крепите зеркальные и и беззеркальные камеры, вспышки или видео освещение или любое другое устройство ? -20 весом менее 3 кг. Модульная система: работает с дополнительными аксессуарами JOBY, включая крепления GripTight PRO, адаптер GorillaPod Arms и Hub Adapter, которые позволяют устанавливать адаптеры GoPro, крепления вспышек, освещение и микрофоны. Предназначен для: видеокамер, DSLR, вспышки и светодиодного освещения, микрофона (холодный башмак), беззеркальных камер.

Отзывы о товаре Штативная голова Joby BallHead 3K черный/красный (JB01513)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Joby
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
6.5
Ширина, см
7
Страна производитель
Китай
Описание
Шаровая головка с быстросъёмным креплением и пузырьковым уровнем. Поддержка DSLR / зеркальных камер и других устройств весом до 3 кг. Имеет быстросъёмную пластину и пузырьковый уровень, которые можно использовать на GorillaPod 3K или любом штативе с ? -20 креплениями. Точное позиционирование: 360 ° панорамирование и 90 ° наклон для оптимального управления положением. Универсальность: крепите зеркальные и и беззеркальные камеры, вспышки или видео освещение или любое другое устройство ? -20 весом менее 3 кг. Модульная система: работает с дополнительными аксессуарами JOBY, включая крепления GripTight PRO, адаптер GorillaPod Arms и Hub Adapter, которые позволяют устанавливать адаптеры GoPro, крепления вспышек, освещение и микрофоны. Предназначен для: видеокамер, DSLR, вспышки и светодиодного освещения, микрофона (холодный башмак), беззеркальных камер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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