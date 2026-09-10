Описание товара Штативная голова Gitzo GHF2W 2W жидкостная

Жидкостная голова 2-осевая Gitzo 2 Way Fluid Head обеспечивает высочайшую производительность для наблюдателей за птицами и дигископеров со средними точками обзора, а также для фотографов и видеооператоров дикой природы, использующих премиальные CSC или DSLR-камеры с объективами до 200 мм. Наблюдение за птицами требует вспомогательного оборудования с особыми характеристиками, но почти все штативные головы, используемые наблюдателями за птицами, – это специальные видео- или фото- опоры, которые обычно больше, тяжелее и сложнее, чем должны быть в идеале. Уникальная 2-осевая жидкостная голова Gitzo была разработана с единственной целью: полностью удовлетворить потребности как наблюдателей за птицами, так и фотографов, снимающих дикую природу, с телеобъективами среднего размера. Gitzo 2 Way Fluid Head чрезвычайно компактная 2-осевая жидкостная голова с эргономичным дизайном. Не отражающие поверхности обеспечивают хороший камуфляж, что особенно важно при работе в дикой природе. Голова также предоставляет впечатляющий спектр технических функций в сочетании с исключительным соотношением производительности и компактности. Ключевые инновации этой головы – жидкостные картриджи и точный внутренний механизм. Результат – оригинальная голова, идеально сочетающаяся с карбоновыми штативами Gitzo, и исключительная комбинация производительности и портативности, разработанная для ультра-стабильной и точной съемки. Голова Gitzo 2 Way Fluid Head имеет жесткий и легкий магниевый корпус, весит менее 0.6 кг и надежно удерживает нагрузку до 6 кг. Это идеальная голова для использования вне дома без необходимости выбора между высокой производительностью и портативностью. Помимо исключительно плавного движения, обеспечиваемого высококачественной конструкцией и сборкой, 2-осевая жидкостная голова оснащена длинной прорезиненной совместимой с Arca-Swiss площадкой и сложной, регулируемой, высокоточной системой противовеса, которая позволяет идеально сбалансировать фотооборудование и легко разместить его на надежную опору для съемки максимально резких снимков. Новая 2-осевая жидкостная голова Gitzo позволяет легко ловить камерой движущиеся объекты с беспрецедентной точностью, поскольку жидкостные картриджи гарантируют плавные, свободные движения без проскальзывания во время наблюдения и съемки даже в широком диапазоне температур. Кроме того, переход от съемки фото к съемке видео невероятно быстр и прост с видеоконфиурацией Gidzo 2 Way Fluid Head с быстрой настройкой через встроенную панель панорамирования. 2-осевая жидкостная голова разработана в соответствии с элегантным и чистым стилем Gitzo, который представляет собой стандарт качества в индустрии.