Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции
Traveler ? – компактный легкий штатив для путешествий, выполненный в отличительном дизайне Gitzo из качественных материалов. Он весит 1,43 кг, в разложенном виде достигает до 165 см в высоту и выдерживает до 10 кг оборудования. Благодаря 180° системе складывания ног, впервые разработанной Gitzo, ноги штатива Traveler ? складываются в обратную сторону вокруг его центральной колонны и головы, позволяя штативу достигать минимального размера 43 см в сложенном виде. Эта модель рекомендуется для использования с объективами до 135 мм. С широко расставленными ногами и установленной в короткое положение центральной колонной, штатив становится достаточно низким для макросъемки или кадров с нижних ракурсов. Ноги штатива изготовлены из более тонких карбоновых штанг Carbon eXact превосходной прочности и оснащены замками Travel G-lock – трэвел-сайз замков Gitzo G-lock – сконструированными в меньшем размере, но не меньшей надежности. Специально разработанные компактные резиновые ножки обеспечивают отличную стабильность камеры. Карбоновый штатив Traveler ? оснащен самой компактной профессиональной шаровой головой Gitzo center ball head. Эта идеально сбалансированная, универсальная штативная голова спроектирована так, чтобы обеспечить максимальную плавность и точность движений и надежную фиксацию независимыми блокираторами панорамирования/наклонов. Голова Traveler ? Center Ball Head укомплектована площадкой Sony ?, но также может использоваться с короткой, совместимой с Arca-Swiss площадкой (GS5370SD), а также идеально подходит для всех площадок Gitzo D-профиля. Быстросъемная площадка в комплекте фиксируется с помощью винтовой ручки, а пузырьковый уровень помогает фотографам сохранять прямой линию горизонта. Для максимального комфорта в использовании специальный штатив Traveler ? снабжен эргономичным ремнем из натуральной итальянской кожи с текстурой карбона.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Отзывы о товаре Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции