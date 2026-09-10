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Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции

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Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 1
Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 2
Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 3
Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 4
Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 5
Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 6
Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 7
Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 8
Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 9
Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 10
Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 11
Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 12
Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 13
Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная рабочая высота, см
23.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
165
  • Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 1
  • Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 2
  • Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 3
  • Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 4
  • Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 5
  • Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 6
  • Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 7
  • Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 8
  • Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 9
  • Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 10
  • Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 11
  • Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 12
  • Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 13
  • Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361415
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная рабочая высота, см
23.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
165
Длина в сложенном состоянии, см
43
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х15х15
Вес, кг.
3

Описание товара Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции

Traveler ? – компактный легкий штатив для путешествий, выполненный в отличительном дизайне Gitzo из качественных материалов. Он весит 1,43 кг, в разложенном виде достигает до 165 см в высоту и выдерживает до 10 кг оборудования. Благодаря 180° системе складывания ног, впервые разработанной Gitzo, ноги штатива Traveler ? складываются в обратную сторону вокруг его центральной колонны и головы, позволяя штативу достигать минимального размера 43 см в сложенном виде. Эта модель рекомендуется для использования с объективами до 135 мм. С широко расставленными ногами и установленной в короткое положение центральной колонной, штатив становится достаточно низким для макросъемки или кадров с нижних ракурсов. Ноги штатива изготовлены из более тонких карбоновых штанг Carbon eXact превосходной прочности и оснащены замками Travel G-lock – трэвел-сайз замков Gitzo G-lock – сконструированными в меньшем размере, но не меньшей надежности. Специально разработанные компактные резиновые ножки обеспечивают отличную стабильность камеры. Карбоновый штатив Traveler ? оснащен самой компактной профессиональной шаровой головой Gitzo center ball head. Эта идеально сбалансированная, универсальная штативная голова спроектирована так, чтобы обеспечить максимальную плавность и точность движений и надежную фиксацию независимыми блокираторами панорамирования/наклонов. Голова Traveler ? Center Ball Head укомплектована площадкой Sony ?, но также может использоваться с короткой, совместимой с Arca-Swiss площадкой (GS5370SD), а также идеально подходит для всех площадок Gitzo D-профиля. Быстросъемная площадка в комплекте фиксируется с помощью винтовой ручки, а пузырьковый уровень помогает фотографам сохранять прямой линию горизонта. Для максимального комфорта в использовании специальный штатив Traveler ? снабжен эргономичным ремнем из натуральной итальянской кожи с текстурой карбона.

Отзывы о товаре Штатив Gitzo GK1545TA Traveler ? для Sony ?, серия 1, 4 секции




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
углепластик
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная рабочая высота, см
23.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
165
Длина в сложенном состоянии, см
43
Страна производитель
Китай
Описание
Traveler ? – компактный легкий штатив для путешествий, выполненный в отличительном дизайне Gitzo из качественных материалов. Он весит 1,43 кг, в разложенном виде достигает до 165 см в высоту и выдерживает до 10 кг оборудования. Благодаря 180° системе складывания ног, впервые разработанной Gitzo, ноги штатива Traveler ? складываются в обратную сторону вокруг его центральной колонны и головы, позволяя штативу достигать минимального размера 43 см в сложенном виде. Эта модель рекомендуется для использования с объективами до 135 мм. С широко расставленными ногами и установленной в короткое положение центральной колонной, штатив становится достаточно низким для макросъемки или кадров с нижних ракурсов. Ноги штатива изготовлены из более тонких карбоновых штанг Carbon eXact превосходной прочности и оснащены замками Travel G-lock – трэвел-сайз замков Gitzo G-lock – сконструированными в меньшем размере, но не меньшей надежности. Специально разработанные компактные резиновые ножки обеспечивают отличную стабильность камеры. Карбоновый штатив Traveler ? оснащен самой компактной профессиональной шаровой головой Gitzo center ball head. Эта идеально сбалансированная, универсальная штативная голова спроектирована так, чтобы обеспечить максимальную плавность и точность движений и надежную фиксацию независимыми блокираторами панорамирования/наклонов. Голова Traveler ? Center Ball Head укомплектована площадкой Sony ?, но также может использоваться с короткой, совместимой с Arca-Swiss площадкой (GS5370SD), а также идеально подходит для всех площадок Gitzo D-профиля. Быстросъемная площадка в комплекте фиксируется с помощью винтовой ручки, а пузырьковый уровень помогает фотографам сохранять прямой линию горизонта. Для максимального комфорта в использовании специальный штатив Traveler ? снабжен эргономичным ремнем из натуральной итальянской кожи с текстурой карбона.
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Доставка
Отзывы


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