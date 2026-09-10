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Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный

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Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 1
Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 2
Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 3
Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 4
Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 5
Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 6
Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 7
Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 8
Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 9
Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 10
Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 11
Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 12
Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 13
Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
40
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
151
Длина в сложенном состоянии, см
40
  • Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 1
  • Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 2
  • Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 3
  • Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 4
  • Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 5
  • Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 6
  • Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 7
  • Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 8
  • Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 9
  • Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 10
  • Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 11
  • Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 12
  • Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 13
  • Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385435
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
40
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
151
Длина в сложенном состоянии, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х10х8
Вес, кг.
1.66

Описание товара Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный

Штатный штатив Manfrotto Befree Black MKBFRLA4B-BHM с быстрым выпуском QPL является идеальным решением для продвинутого фотографа. Штатив сочетает в себе универсальность и максимальную производительность, идеально подходит для съемки в путешествии. Эргономичный дизайн интуитивно понятен и быстро работает. С Manfrotto BeFree даже самые требовательные фотографы могут быстро и легко настраивать свое оборудование и продолжать фокусироваться на желаемой записи. Manfrotto Befree Black MKBFRLA4B-BHM может превратиться в монопод всего за несколько шагов. Это одна из ножек штатива со специальным запирающим механизмом. Красное резиновое кольцо, которое указывает, что нога может быть удалена или подключена к центральной колонке. Запирающий механизм сконструирован таким образом, что нога, защелкивается надежно и остается без движения. Поэтому непреднамеренный выпуск при использовании в качестве штатива невозможен



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив Manfrotto MKBFRLA4B-BHM 2N1 Befree черный




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
40
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
151
Длина в сложенном состоянии, см
40
Страна производитель
Китай
Описание
Штатный штатив Manfrotto Befree Black MKBFRLA4B-BHM с быстрым выпуском QPL является идеальным решением для продвинутого фотографа. Штатив сочетает в себе универсальность и максимальную производительность, идеально подходит для съемки в путешествии. Эргономичный дизайн интуитивно понятен и быстро работает. С Manfrotto BeFree даже самые требовательные фотографы могут быстро и легко настраивать свое оборудование и продолжать фокусироваться на желаемой записи. Manfrotto Befree Black MKBFRLA4B-BHM может превратиться в монопод всего за несколько шагов. Это одна из ножек штатива со специальным запирающим механизмом. Красное резиновое кольцо, которое указывает, что нога может быть удалена или подключена к центральной колонке. Запирающий механизм сконструирован таким образом, что нога, защелкивается надежно и остается без движения. Поэтому непреднамеренный выпуск при использовании в качестве штатива невозможен


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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