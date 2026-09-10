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Тонер-картридж HP № 27X black для HP LJ 4000/N/TN/4050/N/TN (10000стр.) (C4127X) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж HP № 27X black для HP LJ 4000/N/TN/4050/N/TN (10000стр.) (C4127X)

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Тонер-картридж HP № 27X black для HP LJ 4000/N/TN/4050/N/TN (10000стр.) (C4127X)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Jet-4000, 4050
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 346622
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Jet-4000, 4050
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х19х17
Вес, кг.
1.91

Описание товара Тонер-картридж HP № 27X black для HP LJ 4000/N/TN/4050/N/TN (10000стр.) (C4127X)

Картридж лазерный HP 27X (C4127X) представляет собой оригинальный высокопроизводительный контейнер, предназначенный для использования с принтерами лазерного типа LJ 4000/4000T/4000N/4000TN/4050. Данное устройство сочетает в себе надежность, высокое качество и предельную простоту установки. С помощью этого картриджа пользователь сможет осуществлять высококачественную и профессиональную печать текстовых документов. Применение картриджа с черными красками HP 27X (C4127X) гарантирует бесперебойную работу принтера и высочайшие результаты печати. Ресурса расходного материала хватает на отпечатку приблизительно 10000 страниц.

Отзывы о товаре Тонер-картридж HP № 27X black для HP LJ 4000/N/TN/4050/N/TN (10000стр.) (C4127X)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Jet-4000, 4050
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж лазерный HP 27X (C4127X) представляет собой оригинальный высокопроизводительный контейнер, предназначенный для использования с принтерами лазерного типа LJ 4000/4000T/4000N/4000TN/4050. Данное устройство сочетает в себе надежность, высокое качество и предельную простоту установки. С помощью этого картриджа пользователь сможет осуществлять высококачественную и профессиональную печать текстовых документов. Применение картриджа с черными красками HP 27X (C4127X) гарантирует бесперебойную работу принтера и высочайшие результаты печати. Ресурса расходного материала хватает на отпечатку приблизительно 10000 страниц.
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Доставка
Отзывы


Тонер-картридж HP № 27X black для HP LJ 4000/N/TN/4050/N/TN (10000стр.) (C4127X) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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