Top.Mail.Ru
Кольца для прицела Veber 3021 H с окошком 5 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кольца для прицела Veber 3021 H с окошком 5 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кольца для прицела Veber 3021 H с окошком 5 мм - фото 1
Кольца для прицела Veber 3021 H с окошком 5 мм - фото 2
Кольца для прицела Veber 3021 H с окошком 5 мм - фото 3
Кольца для прицела Veber 3021 H с окошком 5 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кольца для прицела
Крепление на планку
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Внешний диаметр, мм
30
  • Кольца для прицела Veber 3021 H с окошком 5 мм - фото 1
  • Кольца для прицела Veber 3021 H с окошком 5 мм - фото 2
  • Кольца для прицела Veber 3021 H с окошком 5 мм - фото 3
  • Кольца для прицела Veber 3021 H с окошком 5 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332414
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Крепление на планку
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Внешний диаметр, мм
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х3
Вес, г.
200

Описание товара Кольца для прицела Veber 3021 H с окошком 5 мм

Кольца для прицела Veber 3021 H с окошком 5 мм предназначены для установки на оружие с планкой Weaver. Изготовлены из алюминиевого сплава.

Отзывы о товаре Кольца для прицела Veber 3021 H с окошком 5 мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Крепление на планку
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Внешний диаметр, мм
30
Страна производитель
Китай
Описание
Кольца для прицела Veber 3021 H с окошком 5 мм предназначены для установки на оружие с планкой Weaver. Изготовлены из алюминиевого сплава.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кольца для прицела Veber 3021 H с окошком 5 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...