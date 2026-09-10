Top.Mail.Ru
Ручка подствольная Veber FGRP-004 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ручка подствольная Veber FGRP-004

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ручка подствольная Veber FGRP-004 - фото 1
Ручка подствольная Veber FGRP-004 - фото 2
Ручка подствольная Veber FGRP-004 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка подствольная
Крепление на планку
Weaver
Материал корпуса
пластик
  • Ручка подствольная Veber FGRP-004 - фото 1
  • Ручка подствольная Veber FGRP-004 - фото 2
  • Ручка подствольная Veber FGRP-004 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
1 040 руб.  1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391597
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Ручка подствольная
Крепление на планку
Weaver
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х6х6
Вес, г.
154

Описание товара Ручка подствольная Veber FGRP-004

Veber FGRP-004 — это складная тактическая подствольная рукоятка переноса огня, предназначенная для установки на оружие и арбалеты с нижней направляющей планки Weaver или Picatinny. Она повышает удобство удержания оружия, улучшает контроль отдачи и обеспечивает более быстрое наведение на цель.

Отзывы о товаре Ручка подствольная Veber FGRP-004




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Ручка подствольная
Крепление на планку
Weaver
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Veber FGRP-004 — это складная тактическая подствольная рукоятка переноса огня, предназначенная для установки на оружие и арбалеты с нижней направляющей планки Weaver или Picatinny. Она повышает удобство удержания оружия, улучшает контроль отдачи и обеспечивает более быстрое наведение на цель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка подствольная Veber FGRP-004 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...