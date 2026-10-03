Набор быстросъемных антабок Veber QD25 с универсальным креплением
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Характеристики
Тип товара
Крепление
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб.
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В наличии
Код товара: 433516
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 370 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Крепление
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х6х2
Вес, г.
50
Описание товара Набор быстросъемных антабок Veber QD25 с универсальным креплением
Быстросъемные антабки под ремень шириной до 2,8 см, петли выдерживают усилие на разрыв 150 кг, крепление для антабок в комплекте, предназначены для оружия, не имеющего крепления для антабок.
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Быстросъемные антабки под ремень шириной до 2,8 см, петли выдерживают усилие на разрыв 150 кг, крепление для антабок в комплекте, предназначены для оружия, не имеющего крепления для антабок.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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Набор быстросъемных антабок Veber QD25 с универсальным креплением - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1370 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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