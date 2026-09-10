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Планка переходная Veber 26A DVT Weaver-"Пикатини" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планка переходная Veber 26A DVT Weaver-"Пикатини"

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Планка переходная Veber 26A DVT Weaver-&quot;Пикатини&quot; - фото 1
Планка переходная Veber 26A DVT Weaver-&quot;Пикатини&quot; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планка
Крепление на планку
ласточкин хвост
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Высота кольца, мм
50
  • Планка переходная Veber 26A DVT Weaver-&quot;Пикатини&quot; - фото 1
  • Планка переходная Veber 26A DVT Weaver-&quot;Пикатини&quot; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
1 410 руб.  1 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332385
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Планка
Крепление на планку
ласточкин хвост
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Высота кольца, мм
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х4
Вес, г.
400

Описание товара Планка переходная Veber 26A DVT Weaver-"Пикатини"

Переходная планка Veber 26A DVT Weaver-«Пикатини» — это надежное и компактное монтажное решение, разработанное для адаптации оружия со встроенным креплением «ласточкин хвост» (11 мм) под универсальный стандарт Weaver/Picatinny.

Отзывы о товаре Планка переходная Veber 26A DVT Weaver-"Пикатини"




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Планка
Крепление на планку
ласточкин хвост
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Высота кольца, мм
50
Страна производитель
Китай
Описание
Переходная планка Veber 26A DVT Weaver-«Пикатини» — это надежное и компактное монтажное решение, разработанное для адаптации оружия со встроенным креплением «ласточкин хвост» (11 мм) под универсальный стандарт Weaver/Picatinny.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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