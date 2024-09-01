Кольца для прицела Veber E 3021 QM Weaver быстросъёмные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кольца для прицела
Крепление на планку
Weaver
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332417
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кольца для прицела
Тип колец
средние
Высота установки прицела, мм
22
Диаметр кольца, мм
30
Толщина кольца, мм
16
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х2
Вес, г.
300
Описание товара Кольца для прицела Veber E 3021 QM Weaver быстросъёмные
Быстросъемные средние кольца Veber E 3021 QM Weaver предназначены для установки прицела с посадочным диаметром 30 мм на оружие с планкой Weaver. 4 винта на каждом кольце. Все детали колец изготовлены из стали. В комплект входит ключ-шестигранник.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кольца для прицела
Тип колец
средние
Высота установки прицела, мм
22
Диаметр кольца, мм
30
Толщина кольца, мм
16
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Быстросъемные средние кольца Veber E 3021 QM Weaver предназначены для установки прицела с посадочным диаметром 30 мм на оружие с планкой Weaver. 4 винта на каждом кольце. Все детали колец изготовлены из стали. В комплект входит ключ-шестигранник.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Достоинства:
Комментарий:
Изделие отличное! Сталь! Геометрия! Внешний вид! Выбор высоты под любые задачи! Однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Всё было бы здорово (сталь, быстросъем, низкие, цена), но зажимы совсем не фиксируют на планке, приходится их стачивать. Так же компенсаторы отдачи очень тонкие и сильно гуляют в пазах вивера....
Достоинства:
Комментарий:
Кольца навид хорошие но не подошли надо брать средние по высоте
Достоинства:
Комментарий:
На первый взгляд кольца не плохие, сделаны качественно, в заводской смазке, думаю притирка все таки понадобится
Достоинства:
Комментарий:
Ключ что в комплекте не подходит к винтикам которые внутри барашек а сами винтики посредственного качества ( в предыдущих кольцах этого производителя такого не было)
Достоинства:
Комментарий:
Кольца на Лося 145 с загонником пришлись в пору. Минимальные по высоте из рынка. Пришлось притирать, т.к. сама поверхность не ровная и плохая соосность. Цена для полуфабриката высока!
Достоинства:
Комментарий:
Кольца отличные, установились на прицел кого же производителя идеально, люфта нет, быстрая установка и снятие. Рекомендую
Кольца для прицела Veber E 3021 QM Weaver быстросъёмные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кольца для прицела Veber E 3021 QM Weaver быстросъёмные
Достоинства:
Комментарий:
Изделие отличное! Сталь! Геометрия! Внешний вид! Выбор высоты под любые задачи! Однозначно рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Всё было бы здорово (сталь, быстросъем, низкие, цена), но зажимы совсем не фиксируют на планке, приходится их стачивать. Так же компенсаторы отдачи очень тонкие и сильно гуляют в пазах вивера....
Достоинства:
Комментарий:
Кольца навид хорошие но не подошли надо брать средние по высоте
Достоинства:
Комментарий:
На первый взгляд кольца не плохие, сделаны качественно, в заводской смазке, думаю притирка все таки понадобится
Достоинства:
Комментарий:
Ключ что в комплекте не подходит к винтикам которые внутри барашек а сами винтики посредственного качества ( в предыдущих кольцах этого производителя такого не было)
Достоинства:
Комментарий:
Кольца на Лося 145 с загонником пришлись в пору. Минимальные по высоте из рынка. Пришлось притирать, т.к. сама поверхность не ровная и плохая соосность. Цена для полуфабриката высока!
Достоинства:
Комментарий:
Кольца отличные, установились на прицел кого же производителя идеально, люфта нет, быстрая установка и снятие. Рекомендую