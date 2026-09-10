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Картридж EPSON T7544 желтый экстраповышенной емкости для WF-8090/8590 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж EPSON T7544 желтый экстраповышенной емкости для WF-8090/8590

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Картридж EPSON T7544 желтый экстраповышенной емкости для WF-8090/8590
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332258
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
WF-8090, 8590
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х9
Вес, г.
230

Описание товара Картридж EPSON T7544 желтый экстраповышенной емкости для WF-8090/8590

Московское представительство компании Epson осуществляет деятельность на территории России и стран СНГ с июля 1990 года. В задачи представительства входят маркетинговая, информационная и техническая поддержка продукции Epson, официально поставляемой в Россию и страны СНГ. В число этой продукции входят принтеры (струйные, лазерные, матричные, модульные), многофункциональные устройства, широкоформатные принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы для дома и бизнеса, POS-терминалы, расходные материалы и аксессуары.

Отзывы о товаре Картридж EPSON T7544 желтый экстраповышенной емкости для WF-8090/8590




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
WF-8090, 8590
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Epson
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Московское представительство компании Epson осуществляет деятельность на территории России и стран СНГ с июля 1990 года. В задачи представительства входят маркетинговая, информационная и техническая поддержка продукции Epson, официально поставляемой в Россию и страны СНГ. В число этой продукции входят принтеры (струйные, лазерные, матричные, модульные), многофункциональные устройства, широкоформатные принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы для дома и бизнеса, POS-терминалы, расходные материалы и аксессуары.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж EPSON T7544 желтый экстраповышенной емкости для WF-8090/8590 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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