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Адаптер Satechi USB 3.0 Type-C to USB 3.0 Type-A Space Gray ST-TCUAM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер Satechi USB 3.0 Type-C to USB 3.0 Type-A Space Gray ST-TCUAM

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Адаптер Satechi USB 3.0 Type-C to USB 3.0 Type-A Space Gray ST-TCUAM - фото 1
Адаптер Satechi USB 3.0 Type-C to USB 3.0 Type-A Space Gray ST-TCUAM - фото 2
Адаптер Satechi USB 3.0 Type-C to USB 3.0 Type-A Space Gray ST-TCUAM - фото 3
Адаптер Satechi USB 3.0 Type-C to USB 3.0 Type-A Space Gray ST-TCUAM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер Satechi USB 3.0 Type-C to USB 3.0 Type-A Space Gray ST-TCUAM - фото 1
  • Адаптер Satechi USB 3.0 Type-C to USB 3.0 Type-A Space Gray ST-TCUAM - фото 2
  • Адаптер Satechi USB 3.0 Type-C to USB 3.0 Type-A Space Gray ST-TCUAM - фото 3
  • Адаптер Satechi USB 3.0 Type-C to USB 3.0 Type-A Space Gray ST-TCUAM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 329095
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Характеристики

Бренд
SATECHI
Тип товара
Адаптер
Размеры в упаковке, см
3х3х1
Вес, г.
20

Описание товара Адаптер Satechi USB 3.0 Type-C to USB 3.0 Type-A Space Gray ST-TCUAM

USB-хаб Satechi Type-C USB 3.0 позволяет подключать устройства iOS, а также большинство аксессуаров со стандартным USB-разъёмом к MacBook с портом USB-C.

Отзывы о товаре Адаптер Satechi USB 3.0 Type-C to USB 3.0 Type-A Space Gray ST-TCUAM




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Характеристики
Бренд
SATECHI
Тип товара
Адаптер
Описание
USB-хаб Satechi Type-C USB 3.0 позволяет подключать устройства iOS, а также большинство аксессуаров со стандартным USB-разъёмом к MacBook с портом USB-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер Satechi USB 3.0 Type-C to USB 3.0 Type-A Space Gray ST-TCUAM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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