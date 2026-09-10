Адаптер Satechi USB 3.0 Type-C to USB 3.0 Type-A Space Gray ST-TCUAM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 329095
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
3х3х1
Вес, г.
20
Описание товара Адаптер Satechi USB 3.0 Type-C to USB 3.0 Type-A Space Gray ST-TCUAM
USB-хаб Satechi Type-C USB 3.0 позволяет подключать устройства iOS, а также большинство аксессуаров со стандартным USB-разъёмом к MacBook с портом USB-C.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитАдаптер UGREEN CM199 (50737) USB Type C to 10/100/1000M Ethernet...
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитАдаптер UGREEN CM209 (50922) USB to RJ45 Ethernet Adapter Alumin...
-
В наличииЦена 1 570 руб.393 руб. в СплитАдаптер UGREEN CM251 (60559) USB-C Multifunction Adapter серый к...
-
В наличииЦена 1 630 руб.408 руб. в СплитКабель UGREEN MM142-50570 Gray Black (50570)
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитКабель UGREEN HD104-10110 Black (10110)
-
В наличииЦена 1 760 руб.440 руб. в СплитАдаптер UGREEN CM297 (70444) USB-C to HDMI Adapter серый космос
-
В наличииЦена 1 870 руб.468 руб. в СплитКабель Apple USB-C Charge Cable (1m) MM093ZM/A
-
В наличииЦена 1 910 руб.478 руб. в СплитХаб разветвитель портов UGREEN с переключателем 4хUSB 3.0 (30768...
-
В наличииЦена 2 000 руб. 2 890 руб.500 руб. в СплитКабель APPLE USB-C Charge Cable 2m (MLL82ZM/A)
-
В наличииЦена 2 010 руб.503 руб. в СплитАдаптер UGREEN CM480 (30758) USB-C to 2 USB 3.1+2USB-C Adapter 1...
-
В наличииЦена 2 041 руб. 2 490 руб.511 руб. в СплитКабель Apple MD819ZM/A Lightning MFi-USB 2.0 белый 2м
-
В наличииЦена 2 050 руб.513 руб. в СплитКонвертер UGREEN CM321 (70610) USB-C 3.0 to 2.5-Inch SATA Conver...
USB-хаб Satechi Type-C USB 3.0 позволяет подключать устройства iOS, а также большинство аксессуаров со стандартным USB-разъёмом к MacBook с портом USB-C.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Адаптер Satechi USB 3.0 Type-C to USB 3.0 Type-A Space Gray ST-TCUAM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Адаптер Satechi USB 3.0 Type-C to USB 3.0 Type-A Space Gray ST-TCUAM