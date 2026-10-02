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Кабель TV-COM HDMI 19M ver 1.4 3D 15m (CG150S-15M) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель TV-COM HDMI 19M ver 1.4 3D 15m (CG150S-15M)

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Кабель TV-COM HDMI 19M ver 1.4 3D 15m (CG150S-15M) - фото 1
Кабель TV-COM HDMI 19M ver 1.4 3D 15m (CG150S-15M) - фото 2
Кабель TV-COM HDMI 19M ver 1.4 3D 15m (CG150S-15M) - фото 3
Кабель TV-COM HDMI 19M ver 1.4 3D 15m (CG150S-15M) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
15
  • Кабель TV-COM HDMI 19M ver 1.4 3D 15m (CG150S-15M) - фото 1
  • Кабель TV-COM HDMI 19M ver 1.4 3D 15m (CG150S-15M) - фото 2
  • Кабель TV-COM HDMI 19M ver 1.4 3D 15m (CG150S-15M) - фото 3
  • Кабель TV-COM HDMI 19M ver 1.4 3D 15m (CG150S-15M) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 328481
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кабель TV-COM HDMI 19M ver 1.4 3D 15m (CG150S-15M)
940 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TV-COM
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI (штекер) - HDMI (штекер)
Длина кабеля, м
15
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х8
Вес, кг.
1.03

Описание товара Кабель TV-COM HDMI 19M ver 1.4 3D 15m (CG150S-15M)

Высокоскоростной кабель HDMI версии 1.4b применяется для соединения компьютеров, Blue-Ray и DVD плейеров, игровых консолей, видео и фото камер с телевизорами, мониторами, видео проекторами и предназначен для передачи аудио и видео сигнала Full HD 1080P, а также сигналов более высокого разрешения до 4К * 2К (4096 х 2160) с максимальной пропускной способностью до 10,2 ГБит/c .



Теги товара: кабели hdmi

Отзывы о товаре Кабель TV-COM HDMI 19M ver 1.4 3D 15m (CG150S-15M)




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Характеристики
Бренд
TV-COM
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI (штекер) - HDMI (штекер)
Длина кабеля, м
15
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Высокоскоростной кабель HDMI версии 1.4b применяется для соединения компьютеров, Blue-Ray и DVD плейеров, игровых консолей, видео и фото камер с телевизорами, мониторами, видео проекторами и предназначен для передачи аудио и видео сигнала Full HD 1080P, а также сигналов более высокого разрешения до 4К * 2К (4096 х 2160) с максимальной пропускной способностью до 10,2 ГБит/c .


Теги товара: кабели hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель TV-COM HDMI 19M ver 1.4 3D 15m (CG150S-15M) – стоимость товара 940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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