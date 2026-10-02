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Кабель Vention HDMI 19M/DVI-D Dual link 25M - 5 м (ABFBJ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Vention HDMI 19M/DVI-D Dual link 25M - 5 м (ABFBJ)

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Кабель Vention HDMI 19M/DVI-D Dual link 25M - 5 м (ABFBJ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646790
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Характеристики

Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI - DVI
Разъемы
HDMI (M), DVI-D (M)
Длина кабеля, м
5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х3
Вес, г.
340

Описание товара Кабель Vention HDMI 19M/DVI-D Dual link 25M - 5 м (ABFBJ)

Кабель Vention HDMI 19M/DVI-D Dual link 25M длиной 5 м. Разъем 1 - HDMI (M), разъем 2 - DVI-D (M).



Теги товара: кабели hdmi

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Характеристики
Бренд
Vention
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI - DVI
Разъемы
HDMI (M), DVI-D (M)
Длина кабеля, м
5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Vention HDMI 19M/DVI-D Dual link 25M длиной 5 м. Разъем 1 - HDMI (M), разъем 2 - DVI-D (M).


Теги товара: кабели hdmi
Самовывоз
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Отзывы


Кабель Vention HDMI 19M/DVI-D Dual link 25M - 5 м (ABFBJ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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