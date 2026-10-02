Кабель Gembird Cablexpert HDMI 19M V1.4 15m CC-HDMI4-15M
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб.
В наличии
Код товара: 328494
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 750 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, кг.
3.6
Описание товара Кабель Gembird Cablexpert HDMI 19M V1.4 15m CC-HDMI4-15M
Кабель Gembird Cablexpert HDMI 19M V1.4 15m CC-HDMI4-15M
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Кабель Gembird Cablexpert HDMI 19M V1.4 15m CC-HDMI4-15M
Кабель Gembird Cablexpert HDMI 19M V1.4 15m CC-HDMI4-15M - стоимость товара 2750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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