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Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-413 черный 26"-55" макс.35кг настенный поворот и наклон купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-413 черный 26"-55" макс.35кг настенный поворот и наклон

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Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-413 черный 26&quot;-55&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон - фото 1
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-413 черный 26&quot;-55&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
26-55
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
35
  • Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-413 черный 26&quot;-55&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-413 черный 26&quot;-55&quot; макс.35кг настенный поворот и наклон - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
1 680 руб.  3 277 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325354
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Характеристики

Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100х100, 300х300, 400х400, 400х200, 200х200, 200х100, 300х200, 200х300
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
26-55
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х15х7
Вес, кг.
2.1

Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-413 черный 26"-55" макс.35кг настенный поворот и наклон

Кронштейн LCD-413, для LED/LCD телевизоров 26-55, max 35 кг, настенный, наклон +3 -10, поворот 180 градусов, от стены 84-233 мм, max VESA 400x400 мм

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-413 черный 26"-55" макс.35кг настенный поворот и наклон




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Характеристики
Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100х100, 300х300, 400х400, 400х200, 200х200, 200х100, 300х200, 200х300
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
26-55
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн LCD-413, для LED/LCD телевизоров 26-55, max 35 кг, настенный, наклон +3 -10, поворот 180 градусов, от стены 84-233 мм, max VESA 400x400 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-413 черный 26"-55" макс.35кг настенный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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