Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-413 черный 26"-55" макс.35кг настенный поворот и наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
26-55
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%1 680 руб. 3 277 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325354
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100х100, 300х300, 400х400, 400х200, 200х200, 200х100, 300х200, 200х300
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
26-55
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х15х7
Вес, кг.
2.1
Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-413 черный 26"-55" макс.35кг настенный поворот и наклон
Кронштейн LCD-413, для LED/LCD телевизоров 26-55, max 35 кг, настенный, наклон +3 -10, поворот 180 градусов, от стены 84-233 мм, max VESA 400x400 мм
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100х100, 300х300, 400х400, 400х200, 200х200, 200х100, 300х200, 200х300
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
26-55
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Кронштейн LCD-413, для LED/LCD телевизоров 26-55, max 35 кг, настенный, наклон +3 -10, поворот 180 градусов, от стены 84-233 мм, max VESA 400x400 мм
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-413 черный 26"-55" макс.35кг настенный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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