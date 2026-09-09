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Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2P2 SATA III пластик черный 2.5" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2P2 SATA III пластик черный 2.5"

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
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  • Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2P2 SATA III пластик черный 2.5&quot; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323505
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Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
74x15x133
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
154

Описание товара Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2P2 SATA III пластик черный 2.5"

Внешний бокс AgeStar 3UB2P2 предназначен для подключения SATA HDD/SSD к компьютерному устройству. Цель ? передача информации через USB 3.2 Gen1. Аксессуар подходит для установки дисков формата 2.5". Корпус AgeStar 3UB2P2 выполнен из пластика и благодаря безвинтовой конструкции обеспечивает легкое и быстрое подключение к ПК. Поддержка протокола UASP дает возможность увеличивать скорость передачи на 20%. Спецификация SATA III определяет скорость 6 Гбит/сек. Для подключения не потребуется настройки за счет «Plug-and-play».

Отзывы о товаре Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2P2 SATA III пластик черный 2.5"




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Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
74x15x133
Материал корпуса
пластик
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний бокс AgeStar 3UB2P2 предназначен для подключения SATA HDD/SSD к компьютерному устройству. Цель ? передача информации через USB 3.2 Gen1. Аксессуар подходит для установки дисков формата 2.5". Корпус AgeStar 3UB2P2 выполнен из пластика и благодаря безвинтовой конструкции обеспечивает легкое и быстрое подключение к ПК. Поддержка протокола UASP дает возможность увеличивать скорость передачи на 20%. Спецификация SATA III определяет скорость 6 Гбит/сек. Для подключения не потребуется настройки за счет «Plug-and-play».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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