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Корпус Powercase Mistral X4 Mesh LED (CMIXB-L4) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Powercase Mistral X4 Mesh LED (CMIXB-L4) Black

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Корпус Powercase Mistral X4 Mesh LED (CMIXB-L4) Black - фото 1
Корпус Powercase Mistral X4 Mesh LED (CMIXB-L4) Black - фото 2
Корпус Powercase Mistral X4 Mesh LED (CMIXB-L4) Black - фото 3
Корпус Powercase Mistral X4 Mesh LED (CMIXB-L4) Black - фото 4
Корпус Powercase Mistral X4 Mesh LED (CMIXB-L4) Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Powercase Mistral X4 Mesh LED (CMIXB-L4) Black - фото 1
  • Корпус Powercase Mistral X4 Mesh LED (CMIXB-L4) Black - фото 2
  • Корпус Powercase Mistral X4 Mesh LED (CMIXB-L4) Black - фото 3
  • Корпус Powercase Mistral X4 Mesh LED (CMIXB-L4) Black - фото 4
  • Корпус Powercase Mistral X4 Mesh LED (CMIXB-L4) Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 362908
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус Powercase Mistral X4 Mesh LED (CMIXB-L4) Black
4 420 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercase
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
190x440x400
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
310
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 1.1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х25
Вес, кг.
6

Описание товара Корпус Powercase Mistral X4 Mesh LED (CMIXB-L4) Black

Корпус PowerCase Mistral X4 Mesh LED создан специально для сборки мощного игрового компьютера в формате Miditower. Он позволяет использовать материнскую плату размером от Micro- до Standard-ATX и видеокарту длиной до 310 мм. При этом предусмотрена возможность установки жидкостного охлаждения и окна на боковых стенках (панорамное с одной стороны, небольшое с другой), позволяющие увидеть внутренние компоненты во всей красе. Для эффективного охлаждения имеется достаточно сетчатых элементов (все горизонтальные и вертикальные панели) и поддержка до 6 вентиляторов. 4 из них, снабженные многоцветной подсветкой, уже установлены. Все необходимые для подключения наушников, микрофонов, внешних накопителей разъемы, а также кнопки включения и перезагрузки удобно вынесены на переднюю часть верхней панели. Установка блока питания производится снизу.

Отзывы о товаре Корпус Powercase Mistral X4 Mesh LED (CMIXB-L4) Black




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Характеристики
Бренд
Powercase
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
190x440x400
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
310
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 1.1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус PowerCase Mistral X4 Mesh LED создан специально для сборки мощного игрового компьютера в формате Miditower. Он позволяет использовать материнскую плату размером от Micro- до Standard-ATX и видеокарту длиной до 310 мм. При этом предусмотрена возможность установки жидкостного охлаждения и окна на боковых стенках (панорамное с одной стороны, небольшое с другой), позволяющие увидеть внутренние компоненты во всей красе. Для эффективного охлаждения имеется достаточно сетчатых элементов (все горизонтальные и вертикальные панели) и поддержка до 6 вентиляторов. 4 из них, снабженные многоцветной подсветкой, уже установлены. Все необходимые для подключения наушников, микрофонов, внешних накопителей разъемы, а также кнопки включения и перезагрузки удобно вынесены на переднюю часть верхней панели. Установка блока питания производится снизу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Powercase Mistral X4 Mesh LED (CMIXB-L4) Black - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4420 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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