Корпус Powercase Mistral X4 Mesh LED (CMIXB-L4) Black
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Характеристики
Описание товара Корпус Powercase Mistral X4 Mesh LED (CMIXB-L4) Black
Корпус PowerCase Mistral X4 Mesh LED создан специально для сборки мощного игрового компьютера в формате Miditower. Он позволяет использовать материнскую плату размером от Micro- до Standard-ATX и видеокарту длиной до 310 мм. При этом предусмотрена возможность установки жидкостного охлаждения и окна на боковых стенках (панорамное с одной стороны, небольшое с другой), позволяющие увидеть внутренние компоненты во всей красе. Для эффективного охлаждения имеется достаточно сетчатых элементов (все горизонтальные и вертикальные панели) и поддержка до 6 вентиляторов. 4 из них, снабженные многоцветной подсветкой, уже установлены. Все необходимые для подключения наушников, микрофонов, внешних накопителей разъемы, а также кнопки включения и перезагрузки удобно вынесены на переднюю часть верхней панели. Установка блока питания производится снизу.
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