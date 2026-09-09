Кабель Buro BHP USB-TPC-3W USB 3.0 A(m) USB Type-C (m) 3м белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели и адаптеры
Выходной ток, A
3
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%640 руб. 1 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323322
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабели и адаптеры
Длина провода
3
Разъем подключения
USB, USB Type-C
Выходной ток, A
3
Цвет
белый
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
105
Описание товара Кабель Buro BHP USB-TPC-3W USB 3.0 A(m) USB Type-C (m) 3м белый
Синхронизация и заряд аккумулятора вашего устройства. Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, lightning
Теги товара: type-c
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитКабель Baseus Superior Series Type-C - Type-C 100W 2m Black CATY...
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитДата-кабель PERO DC-07 UNIVERSAL 2 in 1, USB-A + PD to Lightnin...
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитКабель UGREEN Type-C Male to Type-C Male 2.0 ABS Shell 5A Curren...
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитАдаптер UGREEN USB-C в USB-C, 3.5мм аудио, цвет черно-серый, дли...
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитКабель Baseus Superior 2m White (CATYS-C02)
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитКабель Baseus Cafule Series Type-C - Lightning PD 20W 2m Black C...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитКабель Baseus High Density Braided USB Type-C - Lightning 20W 2m...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитКабель Baseus Cafule Series Type-C - Lightning PD 20W 2m White C...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитКабель UGREEN AV183-20782 Black
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитКабель Baseus CAWJ000101 Black
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитКабель Baseus Explorer 1m Stellar White (P10319703221-00)
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитКабель Baseus Glimmer 2m Black (CADH000801)
Бренд
Тип товара
Кабели и адаптеры
Длина провода
3
Разъем подключения
USB, USB Type-C
Выходной ток, A
3
Цвет
белый
Синхронизация и заряд аккумулятора вашего устройства. Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, lightning
Теги товара: type-c
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, lightning
Теги товара: type-c
Кабель Buro BHP USB-TPC-3W USB 3.0 A(m) USB Type-C (m) 3м белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель Buro BHP USB-TPC-3W USB 3.0 A(m) USB Type-C (m) 3м белый