Кабель UGREEN US171 (10493) USB-C to Lightning Cable M/M Nickel Plating ABS Shell. 1 м. белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN US171 (10493) USB-C to Lightning Cable M/M Nickel Plating ABS Shell. 1 м. белый
Ugreen – Китайская компания, которая была основана в 2009 г. Основная продукция – кабели, разветвители, адаптеры для подключения аудио и видеооборудования. Сотрудники компании тщательно следят за отзывами в адрес своей продукции и работы, оперативно совершенствуют качество товара. Продукция компании соответствует стандарту RoHS, который ограничивает содержание вредных веществ в составе электронного оборудования. Зарядный кабель Ugreen USB C - Lightning для устройств Apple имеет функцию Power Delivery (PD) для более быстрой зарядки вашего iPhone 13 от сетевого зарядного устройства USB-C — намного быстрее, чем от стандартного сетевого зарядного устройства USB для Apple iPhone Lightning. Сверхскоростная передача данных. Данный кабель также поддерживает передачу данных между вашим iPhone и ноутбуком или настольным компьютером с разъемом USB-C. Скорость передачи данных достигает 480 Мбит/с. Большие файлы размером 1 Гб смогут быть переданы за 25 секунд.
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