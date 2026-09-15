Адаптер UGREEN US212 (30759) Lightning to 3.5mm Headphone Jack Adapter
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Адаптер UGREEN US212 (30759) Lightning to 3.5mm Headphone Jack Adapter
Переходник Lightning to 3.5mm Headphone Jack Adapter US212 (30759) белого цвета представляет собой высококачественное устройство, предназначенное для подключения наушников с разъемом 3.5 мм к устройствам Apple, оснащенным портом Lightning. Этот адаптер сертифицирован по стандарту MFI (Made for iPhone/iPad), что гарантирует его полную совместимость и надежную работу с устройствами на базе iOS версии 10.3.1 и выше. Изготовленный из прочного силикона, переходник обладает высокой гибкостью и долговечностью, что обеспечивает его долгий срок службы даже при активном использовании. Длина кабеля составляет 7 см, что делает его компактным и удобным для повседневного использования, не занимая много места и не создавая неудобств при подключении. Этот адаптер станет незаменимым аксессуаром для всех владельцев устройств Apple, которые хотят продолжать использовать свои любимые наушники с разъемом 3.5 мм, наслаждаясь высоким качеством звука и надежностью соединения.
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