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Вентилятор напольный SONNEN TF-45W-40-520 3 режима, пульт ДУ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор напольный SONNEN TF-45W-40-520 3 режима, пульт ДУ

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Вентилятор напольный SONNEN TF-45W-40-520 3 режима, пульт ДУ - фото 1
Вентилятор напольный SONNEN TF-45W-40-520 3 режима, пульт ДУ - фото 2
Вентилятор напольный SONNEN TF-45W-40-520 3 режима, пульт ДУ - фото 3
Вентилятор напольный SONNEN TF-45W-40-520 3 режима, пульт ДУ - фото 4
Вентилятор напольный SONNEN TF-45W-40-520 3 режима, пульт ДУ - фото 5
Вентилятор напольный SONNEN TF-45W-40-520 3 режима, пульт ДУ - фото 6
Вентилятор напольный SONNEN TF-45W-40-520 3 режима, пульт ДУ - фото 7
Вентилятор напольный SONNEN TF-45W-40-520 3 режима, пульт ДУ - фото 8
Вентилятор напольный SONNEN TF-45W-40-520 3 режима, пульт ДУ - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
механическое
  • Вентилятор напольный SONNEN TF-45W-40-520 3 режима, пульт ДУ - фото 1
  • Вентилятор напольный SONNEN TF-45W-40-520 3 режима, пульт ДУ - фото 2
  • Вентилятор напольный SONNEN TF-45W-40-520 3 режима, пульт ДУ - фото 3
  • Вентилятор напольный SONNEN TF-45W-40-520 3 режима, пульт ДУ - фото 4
  • Вентилятор напольный SONNEN TF-45W-40-520 3 режима, пульт ДУ - фото 5
  • Вентилятор напольный SONNEN TF-45W-40-520 3 режима, пульт ДУ - фото 6
  • Вентилятор напольный SONNEN TF-45W-40-520 3 режима, пульт ДУ - фото 7
  • Вентилятор напольный SONNEN TF-45W-40-520 3 режима, пульт ДУ - фото 8
  • Вентилятор напольный SONNEN TF-45W-40-520 3 режима, пульт ДУ - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323307
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип установки
напольный
Цвет
белый, черный
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
механическое
Ширина, см
40
Высота, см
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х55х52
Вес, кг.
5.17

Описание товара Вентилятор напольный SONNEN TF-45W-40-520 3 режима, пульт ДУ

Прибор отличается низким уровнем шума, равным всего 30 дБ. Работа осуществляется при мощности 45 Вт, наличии трех скоростей и механического управления. Вентилятор дополнен таймером на 7,5 часов и удобными указателями на корпусе, отображающими текущие характеристики. Допускается удобное регулирование высоты стойки. Устройство дополнено надежной защитной решеткой и мощным мотором. Прибор весит 4,4 кг и обладает высотой 1.25 м. Модель SONNEN TF-45W-40-520 дополнена лопастями с диаметром по 40 см и длинным кабелем 1.5 м. Имеется возможность удобного регулирования наклона и поворота. В основе применяется надежный осевой механизм. Поставка осуществляется с пультом ДУ, значительно облегчающим эксплуатацию.



Теги товара: напольные

Отзывы о товаре Вентилятор напольный SONNEN TF-45W-40-520 3 режима, пульт ДУ




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип установки
напольный
Цвет
белый, черный
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
механическое
Ширина, см
40
Развернуть
Высота, см
125
Страна производитель
Китай
Описание

Прибор отличается низким уровнем шума, равным всего 30 дБ. Работа осуществляется при мощности 45 Вт, наличии трех скоростей и механического управления. Вентилятор дополнен таймером на 7,5 часов и удобными указателями на корпусе, отображающими текущие характеристики. Допускается удобное регулирование высоты стойки. Устройство дополнено надежной защитной решеткой и мощным мотором. Прибор весит 4,4 кг и обладает высотой 1.25 м. Модель SONNEN TF-45W-40-520 дополнена лопастями с диаметром по 40 см и длинным кабелем 1.5 м. Имеется возможность удобного регулирования наклона и поворота. В основе применяется надежный осевой механизм. Поставка осуществляется с пультом ДУ, значительно облегчающим эксплуатацию.



Теги товара: напольные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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