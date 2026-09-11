Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
40
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 468459
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
40
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
механическое
Ширина, см
53
Высота, см
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х15
Вес, кг.
2.9
Описание товара Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый
Напольный вентилятор SCARLETT SC-SF111B24 оснащён тремя скоростями работы, что позволит найти оптимальный режим для любых погодных условий. Выполненный в белом цвете прибор способен не только вписаться в абсолютно любой интерьер, но и стать его особенной деталью. Установить время работы на ночь поможет таймер, а возможность регулировки высоты, угла наклона и вращения поможет угодить любому пользователю.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
40
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
механическое
Развернуть
Ширина, см
53
Высота, см
125
Страна производитель
Китай
Напольный вентилятор SCARLETT SC-SF111B24 оснащён тремя скоростями работы, что позволит найти оптимальный режим для любых погодных условий. Выполненный в белом цвете прибор способен не только вписаться в абсолютно любой интерьер, но и стать его особенной деталью. Установить время работы на ночь поможет таймер, а возможность регулировки высоты, угла наклона и вращения поможет угодить любому пользователю.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
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