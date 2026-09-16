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Вентилятор напольный Electrolux EFF-1006W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор напольный Electrolux EFF-1006W

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Вентилятор напольный Electrolux EFF-1006W - фото 1
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1006W - фото 2
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1006W - фото 3
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Вентилятор напольный Electrolux EFF-1006W - фото 5
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1006W - фото 6
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1006W - фото 7
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1006W - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
50
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1006W - фото 1
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1006W - фото 2
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1006W - фото 3
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1006W - фото 4
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1006W - фото 5
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1006W - фото 6
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1006W - фото 7
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1006W - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
3 820 руб.  5 940 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696676
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1006W
3 820 руб. -36%
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
50
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
Ширина, см
45
Высота, см
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х52х16
Вес, кг.
6.8

Описание товара Вентилятор напольный Electrolux EFF-1006W

Вентилятор напольный ELECTROLUX EFF-1006W (НС-1602080) - сочетает в себе удобную конструкцию с 5-ю лопастями и минималистический дизайн, который подойдёт для любого интерьера. Составной корпус позволяет выбрать оптимальную высоту прибора из 3-ех возможных, его легко трансформировать в настольный или напольный вариант. Усиленная защитная решётка и утяжелённое основание вентилятора EFF-1006W делает эксплуатацию прибора максимально безопасной, в том числе и в детских комнатах. Современный мотор имеет увеличенный срок службы и дарит невероятный комфорт благодаря своей УЛЬТРА тихой работе. Матовый корпус Snow White ассоциируется с зимней прохладой и свежестью, а покрытие Soft Touch не скользит при переноске.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Electrolux EFF-1006W




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
50
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
Ширина, см
45
Развернуть
Высота, см
130
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор напольный ELECTROLUX EFF-1006W (НС-1602080) - сочетает в себе удобную конструкцию с 5-ю лопастями и минималистический дизайн, который подойдёт для любого интерьера. Составной корпус позволяет выбрать оптимальную высоту прибора из 3-ех возможных, его легко трансформировать в настольный или напольный вариант. Усиленная защитная решётка и утяжелённое основание вентилятора EFF-1006W делает эксплуатацию прибора максимально безопасной, в том числе и в детских комнатах. Современный мотор имеет увеличенный срок службы и дарит невероятный комфорт благодаря своей УЛЬТРА тихой работе. Матовый корпус Snow White ассоциируется с зимней прохладой и свежестью, а покрытие Soft Touch не скользит при переноске.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор напольный Electrolux EFF-1006W - этот товар вы можете купить по цене 3820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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