Вентилятор напольный Electrolux EFF-1020W
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Характеристики
Описание товара Вентилятор напольный Electrolux EFF-1020W
Вентилятор Electrolux EFF - 1020W - современный прибор с расширенными функциональными возможностями, в котором все продумано до мелочей. Для максимального комфорта и удобства управления вентилятор имеет пульт ДУ и LED дисплей, что позволит регулировать режимы работы и выставлять таймер до 15 часов дистанционно, а отзывчивое сенсорное управление доставит эстетическое удовольствие при управлении функциями на корпусе прибора. Высокотехнологичный мотор с функцией Long- fe Work не только гарантирует увеличенный срок службы прибора - до 10 лет, но и повышает уровень комфорта с УЛЬТРА-тихой работой. Вентилятор Electrolux EFF - 1020W - это надежный инструмент в борьбе против летнего зноя и изысканное дополнение к любому интерьеру.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
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