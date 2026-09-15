Вентилятор напольный Ballu BFF-860R
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Вентилятор напольный Ballu BFF-860R
Вентилятор Ballu BFF - 860R приостановит работу в обозначенный пользователем временной отрезок, поскольку дополнен встроенным таймером. Для отображения протекающих процессов и значительного упрощения выбора среди возможных параметров устройство располагает функциональным дисплеем. Механические элементы управления станут гарантом получения быстрого доступа ко всем режимам. Корпус модели Ballu BFF - 860R может похвастаться высокой степенью защиты, что воспрепятствует постоянному оседанию пыли, а также исключит риск негативного воздействию внезапно попавшей влаги. Вам не составит труда определиться с подходящей высотой вентилятора, ведь в нем появилась подставка с телескопическим механизмом. Для более комфортной эксплуатации вентилятора пользователи смогут отрегулировать угол его наклона и поворота.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 940 руб. 4 750 руб.735 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-907
-
В наличииЦена 3 290 руб. 3 800 руб.823 руб. в СплитВентилятор промышленный Ballu BIF-4BB
-
В наличииЦена 3 820 руб. 5 940 руб.955 руб. в СплитВентилятор напольный Electrolux EFF-1006W
-
В наличииЦена 4 180 руб. 7 130 руб.1045 руб. в СплитВентилятор промышленный Ballu BIF-8BB
-
В наличииЦена 4 410 руб. 7 840 руб.1103 руб. в СплитВентилятор напольный Electrolux EFF-1003D
-
В наличииЦена 4 650 руб. 7 130 руб.1163 руб. в СплитВентилятор напольный Electrolux EFF-901N
-
В наличииЦена 5 080 руб.1270 руб. в СплитВентилятор напольный Xiaomi Mi Smart standing Fan 2 Lite (PYV400...
-
В наличииЦена 6 280 руб. 9 020 руб.1570 руб. в СплитВентилятор напольный Electrolux EFF-1002i
-
В наличииЦена 8 230 руб. 12 590 руб.2058 руб. в СплитВентилятор промышленный Ballu BIF-10SB
-
В наличииЦена 8 960 руб. 16 630 руб.2240 руб. в СплитВентилятор безлопастной Electrolux EFB-1205W
-
В наличииЦена 11 460 руб. 23 750 руб.2865 руб. в СплитВентилятор промышленный Ballu BIF-12DB
-
В наличииЦена 28 491 руб. 42 750 руб.7123 руб. в СплитВентилятор промышленный Ballu BIF-20DB
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Отзывы о товаре Вентилятор напольный Ballu BFF-860R