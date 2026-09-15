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Вентилятор напольный Ballu BFF-860R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор напольный Ballu BFF-860R

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Вентилятор напольный Ballu BFF-860R - фото 1
Вентилятор напольный Ballu BFF-860R - фото 2
Вентилятор напольный Ballu BFF-860R - фото 3
Вентилятор напольный Ballu BFF-860R - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-860R - фото 1
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-860R - фото 2
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-860R - фото 3
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-860R - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
3 090 руб.  5 100 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643426
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор напольный Ballu BFF-860R
3 090 руб. -39%
5 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы напольные
Размеры в упаковке, см
56х43х14
Вес, кг.
5.2

Описание товара Вентилятор напольный Ballu BFF-860R

Вентилятор Ballu BFF - 860R приостановит работу в обозначенный пользователем временной отрезок, поскольку дополнен встроенным таймером. Для отображения протекающих процессов и значительного упрощения выбора среди возможных параметров устройство располагает функциональным дисплеем. Механические элементы управления станут гарантом получения быстрого доступа ко всем режимам. Корпус модели Ballu BFF - 860R может похвастаться высокой степенью защиты, что воспрепятствует постоянному оседанию пыли, а также исключит риск негативного воздействию внезапно попавшей влаги. Вам не составит труда определиться с подходящей высотой вентилятора, ведь в нем появилась подставка с телескопическим механизмом. Для более комфортной эксплуатации вентилятора пользователи смогут отрегулировать угол его наклона и поворота.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Ballu BFF-860R




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы напольные
Описание
Вентилятор Ballu BFF - 860R приостановит работу в обозначенный пользователем временной отрезок, поскольку дополнен встроенным таймером. Для отображения протекающих процессов и значительного упрощения выбора среди возможных параметров устройство располагает функциональным дисплеем. Механические элементы управления станут гарантом получения быстрого доступа ко всем режимам. Корпус модели Ballu BFF - 860R может похвастаться высокой степенью защиты, что воспрепятствует постоянному оседанию пыли, а также исключит риск негативного воздействию внезапно попавшей влаги. Вам не составит труда определиться с подходящей высотой вентилятора, ведь в нем появилась подставка с телескопическим механизмом. Для более комфортной эксплуатации вентилятора пользователи смогут отрегулировать угол его наклона и поворота.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор напольный Ballu BFF-860R - стоимость товара 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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