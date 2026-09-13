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Характеристики
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
24
Количество скоростей
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714466
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Описание товара Вентилятор Xiaomi Smart Tower Fan 2 EU (BHR8846EU)
Колонный вентилятор Xiaomi Smart Tower Fan 2 BHR8846EU в корпусе белой расцветки оборудован лопастями особой формы, которые эффективно охлаждают воздух и создают низкий уровень шума (до 63 дБ). Модель предназначена для напольного размещения и рассчитана на помещения площадью до 35 м?.
Управление вентилятором электронное. Модель подключается к электрической сети и потребляет 69 Вт. Максимальная скорость воздушного потока — 23 м?/ч. Ее можно регулировать — всего предусмотрено четыре режима. Вентилятор оснащен таймером отключения, режимом «Бриз», ночным режимом с пониженным уровнем шума. Корпус, лопасти и решетка изготовлены из пластика. Длина сетевого кабеля вентилятора составляет 1,5 м. Встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth позволяет управлять прибором дистанционно.
Колонный вентилятор Xiaomi Smart Tower Fan 2 BHR8846EU в корпусе белой расцветки оборудован лопастями особой формы, которые эффективно охлаждают воздух и создают низкий уровень шума (до 63 дБ). Модель предназначена для напольного размещения и рассчитана на помещения площадью до 35 м?.
Управление вентилятором электронное. Модель подключается к электрической сети и потребляет 69 Вт. Максимальная скорость воздушного потока — 23 м?/ч. Ее можно регулировать — всего предусмотрено четыре режима. Вентилятор оснащен таймером отключения, режимом «Бриз», ночным режимом с пониженным уровнем шума. Корпус, лопасти и решетка изготовлены из пластика. Длина сетевого кабеля вентилятора составляет 1,5 м. Встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth позволяет управлять прибором дистанционно.
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