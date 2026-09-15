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Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D

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Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D - фото 1
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D - фото 2
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D - фото 1
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D - фото 2
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
4 410 руб.  7 840 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643429
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D
4 410 руб. -44%
7 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентиляторы напольные
Размеры в упаковке, см
55х45х17
Вес, кг.
4.8

Описание товара Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D

Вентилятор Electrolux EFF - 1003D для напольной установки имеет большую круглую подставку, которая исключает возможность опрокидывания. Модель мощностью 50 Вт имеет 3 скорости вращения лопастей. Это позволяет ей обеспечивать комфорт в помещении даже в сильную жару. Прочный корпус прибора изготовлен из пластика и металла, что делает его износоустойчивым и прочным, а также обеспечивает долгий срок службы. Вентилятор подарит мгновенную свежесть благодаря технологии 3D Stream, благодаря которой воздушный поток распределяется сразу в 3-х направлениях. Корпус вентилятора Electrolux EFF - 1003D регулируется по высоте.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентиляторы напольные
Описание
Вентилятор Electrolux EFF - 1003D для напольной установки имеет большую круглую подставку, которая исключает возможность опрокидывания. Модель мощностью 50 Вт имеет 3 скорости вращения лопастей. Это позволяет ей обеспечивать комфорт в помещении даже в сильную жару. Прочный корпус прибора изготовлен из пластика и металла, что делает его износоустойчивым и прочным, а также обеспечивает долгий срок службы. Вентилятор подарит мгновенную свежесть благодаря технологии 3D Stream, благодаря которой воздушный поток распределяется сразу в 3-х направлениях. Корпус вентилятора Electrolux EFF - 1003D регулируется по высоте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D – стоимость товара 4410 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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