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Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart standing Fan 2 Lite (PYV4007GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart standing Fan 2 Lite (PYV4007GL)

5 Отзывы
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Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart standing Fan 2 Lite (PYV4007GL) - фото 1
Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart standing Fan 2 Lite (PYV4007GL) - фото 2
Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart standing Fan 2 Lite (PYV4007GL) - фото 3
Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart standing Fan 2 Lite (PYV4007GL) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор напольный
Количество скоростей
3
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
электронное
  • Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart standing Fan 2 Lite (PYV4007GL) - фото 1
  • Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart standing Fan 2 Lite (PYV4007GL) - фото 2
  • Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart standing Fan 2 Lite (PYV4007GL) - фото 3
  • Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart standing Fan 2 Lite (PYV4007GL) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 080 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 540037
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart standing Fan 2 Lite (PYV4007GL)
5 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Вентилятор напольный
Диаметр лопастей
35.5 см
Мощность
38 Вт
Страна производства
Китай
Количество скоростей
3
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
электронное
Ширина, см
36.7
Высота, см
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
4.57

Описание товара Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart standing Fan 2 Lite (PYV4007GL)


Большая крыльчатка с широкими лопастями. Залог создания объемного потока

Напольный вентилятор Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite оснащен 7-лопастной крыльчаткой особой формы, собирающей окружающий воздух в объемный поток и создающей естественный и мягкий ветерок. Именно она переводит вращение вала электродвигателя в комфортную среду.



Дальность подачи воздуха — 12 метров. Равномерно освежает всю комнату

Напольный вентилятор Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite оснащен бесщеточным электродвигателем прямого тока, способным обеспечить стабильно высокую скорость вращения и дальность подачи воздуха на дистанцию до 12 метров. Работая в паре с кондиционером, вентилятор Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite значительно повышает его эффективность, разгоняя образуемый холодный воздух по всей комнате.



3 настраиваемые скорости ветра слабый, средний и сильный. Также можно регулировать угол подачи воздуха по горизонтали до 90 ° и по вертикали до 36 °



Стремится повторить творение природы

В отличие от обычных вентиляторов, дующих с постоянной скоростью, естественный ветерок с изменяющейся скоростью создает более комфортную среду, при которой тепло и влага с поверхности кожи не будут удаляться слишком быстро. Xiaomi длительное время собирала данные о скорости и характеристиках природного ветра, чтобы с помощью особых алгоритмов перенести нежные природные дуновения.



Умное подключение к приложению



Напольный и настольный

Возможность изменять размер с 90 см для напольного вентилятора до 64.2 см для настольного вентилятора.



Теги товара: напольные

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart standing Fan 2 Lite (PYV4007GL)

Источник: Яндекс Маркет
18.06.2025
Гоша

Достоинства:
Бесшумный и компактный.

Комментарий:
Отличное преобретение, стоит своих денег.На низких оборотах еле слышно как насадка с лопастями шаркает об корпус. Это не минус, просто замечание, может я плохо собрал все, НЕ КРИТИЧНО.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Глеб Л.

Достоинства:
удобное управление.

Комментарий:
хорошо работает управление со смартфона через приложение mi home, алиса тоже подтянула сразу имеет функцию wifi.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Игорь

Достоинства:
Четкий аппарат

Комментарий:
Очень тихий, на ночь поставить самое то! Есть режим имитация ветра, работает шикарно. Не пожалел, что купил, провод не мешается. В жару работал несколько суток подряд без перерыва.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Иван

Достоинства:
Тихий, интересные программы, сильно дует

Комментарий:
Хороший вентилятор - надеюсь, что прослужит нам не один сезон. В использовании всё лето. Отработал без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Илья

Достоинства:
Оказалась очень крутая и качественная вещь, в прочем как и все от этой компании.

Комментарий:
Прямо не вериться, что за эти деньги можно такую крутую штуку сделать. Плюс ко всему высочайшее качество всех деталей, классный дизайн, оч мощный поток воздуха и почти бесшумный.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Вентилятор напольный
Диаметр лопастей
35.5 см
Мощность
38 Вт
Страна производства
Китай
Количество скоростей
3
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
электронное
Ширина, см
36.7
Высота, см
100
Страна производитель
Китай
Описание

Большая крыльчатка с широкими лопастями. Залог создания объемного потока

Напольный вентилятор Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite оснащен 7-лопастной крыльчаткой особой формы, собирающей окружающий воздух в объемный поток и создающей естественный и мягкий ветерок. Именно она переводит вращение вала электродвигателя в комфортную среду.



Дальность подачи воздуха — 12 метров. Равномерно освежает всю комнату

Напольный вентилятор Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite оснащен бесщеточным электродвигателем прямого тока, способным обеспечить стабильно высокую скорость вращения и дальность подачи воздуха на дистанцию до 12 метров. Работая в паре с кондиционером, вентилятор Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite значительно повышает его эффективность, разгоняя образуемый холодный воздух по всей комнате.



3 настраиваемые скорости ветра слабый, средний и сильный. Также можно регулировать угол подачи воздуха по горизонтали до 90 ° и по вертикали до 36 °



Стремится повторить творение природы

В отличие от обычных вентиляторов, дующих с постоянной скоростью, естественный ветерок с изменяющейся скоростью создает более комфортную среду, при которой тепло и влага с поверхности кожи не будут удаляться слишком быстро. Xiaomi длительное время собирала данные о скорости и характеристиках природного ветра, чтобы с помощью особых алгоритмов перенести нежные природные дуновения.



Умное подключение к приложению



Напольный и настольный

Возможность изменять размер с 90 см для напольного вентилятора до 64.2 см для настольного вентилятора.



Теги товара: напольные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2025
Гоша

Достоинства:
Бесшумный и компактный.

Комментарий:
Отличное преобретение, стоит своих денег.На низких оборотах еле слышно как насадка с лопастями шаркает об корпус. Это не минус, просто замечание, может я плохо собрал все, НЕ КРИТИЧНО.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Глеб Л.

Достоинства:
удобное управление.

Комментарий:
хорошо работает управление со смартфона через приложение mi home, алиса тоже подтянула сразу имеет функцию wifi.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Игорь

Достоинства:
Четкий аппарат

Комментарий:
Очень тихий, на ночь поставить самое то! Есть режим имитация ветра, работает шикарно. Не пожалел, что купил, провод не мешается. В жару работал несколько суток подряд без перерыва.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Иван

Достоинства:
Тихий, интересные программы, сильно дует

Комментарий:
Хороший вентилятор - надеюсь, что прослужит нам не один сезон. В использовании всё лето. Отработал без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Илья

Достоинства:
Оказалась очень крутая и качественная вещь, в прочем как и все от этой компании.

Комментарий:
Прямо не вериться, что за эти деньги можно такую крутую штуку сделать. Плюс ко всему высочайшее качество всех деталей, классный дизайн, оч мощный поток воздуха и почти бесшумный.


Купить Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart standing Fan 2 Lite (PYV4007GL) - по цене 5080 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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