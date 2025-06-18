Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart standing Fan 2 Lite (PYV4007GL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор напольный
Количество скоростей
3
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
электронное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 080 руб.
В наличии
Код товара: 540037
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 080 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор напольный
Диаметр лопастей
35.5 см
Мощность
38 Вт
Страна производства
Китай
Количество скоростей
3
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
электронное
Ширина, см
36.7
Высота, см
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
4.57
Описание товара Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart standing Fan 2 Lite (PYV4007GL)
Большая крыльчатка с широкими лопастями. Залог создания объемного потока
Напольный вентилятор Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite оснащен 7-лопастной крыльчаткой особой формы, собирающей окружающий воздух в объемный поток и создающей естественный и мягкий ветерок. Именно она переводит вращение вала электродвигателя в комфортную среду.
Дальность подачи воздуха — 12 метров. Равномерно освежает всю комнату
Напольный вентилятор Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite оснащен бесщеточным электродвигателем прямого тока, способным обеспечить стабильно высокую скорость вращения и дальность подачи воздуха на дистанцию до 12 метров. Работая в паре с кондиционером, вентилятор Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite значительно повышает его эффективность, разгоняя образуемый холодный воздух по всей комнате.
3 настраиваемые скорости ветра слабый, средний и сильный. Также можно регулировать угол подачи воздуха по горизонтали до 90 ° и по вертикали до 36 °
Стремится повторить творение природы
В отличие от обычных вентиляторов, дующих с постоянной скоростью, естественный ветерок с изменяющейся скоростью создает более комфортную среду, при которой тепло и влага с поверхности кожи не будут удаляться слишком быстро. Xiaomi длительное время собирала данные о скорости и характеристиках природного ветра, чтобы с помощью особых алгоритмов перенести нежные природные дуновения.
Умное подключение к приложению
Напольный и настольный
Возможность изменять размер с 90 см для напольного вентилятора до 64.2 см для настольного вентилятора.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины
Теги товара: напольные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 060 руб.1265 руб. в СплитВентилятор напольный Electrolux EFF-1020W
-
В наличииЦена 6 280 руб. 9 020 руб.1570 руб. в СплитВентилятор напольный Electrolux EFF-1002i
-
В наличииЦена 8 230 руб. 12 590 руб.2058 руб. в СплитВентилятор промышленный Ballu BIF-10SB
-
В наличииЦена 8 960 руб. 16 630 руб.2240 руб. в СплитВентилятор безлопастной Electrolux EFB-1205W
-
В наличииЦена 11 460 руб. 23 750 руб.2865 руб. в СплитВентилятор промышленный Ballu BIF-12DB
-
В наличииЦена 28 491 руб. 42 750 руб.7123 руб. в СплитВентилятор промышленный Ballu BIF-20DB
Бренд
Тип товара
Вентилятор напольный
Диаметр лопастей
35.5 см
Мощность
38 Вт
Страна производства
Китай
Количество скоростей
3
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
электронное
Ширина, см
36.7
Высота, см
100
Страна производитель
Китай
Большая крыльчатка с широкими лопастями. Залог создания объемного потока
Напольный вентилятор Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite оснащен 7-лопастной крыльчаткой особой формы, собирающей окружающий воздух в объемный поток и создающей естественный и мягкий ветерок. Именно она переводит вращение вала электродвигателя в комфортную среду.
Дальность подачи воздуха — 12 метров. Равномерно освежает всю комнату
Напольный вентилятор Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite оснащен бесщеточным электродвигателем прямого тока, способным обеспечить стабильно высокую скорость вращения и дальность подачи воздуха на дистанцию до 12 метров. Работая в паре с кондиционером, вентилятор Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite значительно повышает его эффективность, разгоняя образуемый холодный воздух по всей комнате.
3 настраиваемые скорости ветра слабый, средний и сильный. Также можно регулировать угол подачи воздуха по горизонтали до 90 ° и по вертикали до 36 °
Стремится повторить творение природы
В отличие от обычных вентиляторов, дующих с постоянной скоростью, естественный ветерок с изменяющейся скоростью создает более комфортную среду, при которой тепло и влага с поверхности кожи не будут удаляться слишком быстро. Xiaomi длительное время собирала данные о скорости и характеристиках природного ветра, чтобы с помощью особых алгоритмов перенести нежные природные дуновения.
Умное подключение к приложению
Напольный и настольный
Возможность изменять размер с 90 см для напольного вентилятора до 64.2 см для настольного вентилятора.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины
Теги товара: напольные
Достоинства:
Бесшумный и компактный.
Комментарий:
Отличное преобретение, стоит своих денег.На низких оборотах еле слышно как насадка с лопастями шаркает об корпус. Это не минус, просто замечание, может я плохо собрал все, НЕ КРИТИЧНО.
Достоинства:
удобное управление.
Комментарий:
хорошо работает управление со смартфона через приложение mi home, алиса тоже подтянула сразу имеет функцию wifi.
Достоинства:
Четкий аппарат
Комментарий:
Очень тихий, на ночь поставить самое то! Есть режим имитация ветра, работает шикарно. Не пожалел, что купил, провод не мешается. В жару работал несколько суток подряд без перерыва.
Достоинства:
Тихий, интересные программы, сильно дует
Комментарий:
Хороший вентилятор - надеюсь, что прослужит нам не один сезон. В использовании всё лето. Отработал без нареканий.
Достоинства:
Оказалась очень крутая и качественная вещь, в прочем как и все от этой компании.
Комментарий:
Прямо не вериться, что за эти деньги можно такую крутую штуку сделать. Плюс ко всему высочайшее качество всех деталей, классный дизайн, оч мощный поток воздуха и почти бесшумный.
Купить Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart standing Fan 2 Lite (PYV4007GL) - по цене 5080 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart standing Fan 2 Lite (PYV4007GL)
Достоинства:
Бесшумный и компактный.
Комментарий:
Отличное преобретение, стоит своих денег.На низких оборотах еле слышно как насадка с лопастями шаркает об корпус. Это не минус, просто замечание, может я плохо собрал все, НЕ КРИТИЧНО.
Достоинства:
удобное управление.
Комментарий:
хорошо работает управление со смартфона через приложение mi home, алиса тоже подтянула сразу имеет функцию wifi.
Достоинства:
Четкий аппарат
Комментарий:
Очень тихий, на ночь поставить самое то! Есть режим имитация ветра, работает шикарно. Не пожалел, что купил, провод не мешается. В жару работал несколько суток подряд без перерыва.
Достоинства:
Тихий, интересные программы, сильно дует
Комментарий:
Хороший вентилятор - надеюсь, что прослужит нам не один сезон. В использовании всё лето. Отработал без нареканий.
Достоинства:
Оказалась очень крутая и качественная вещь, в прочем как и все от этой компании.
Комментарий:
Прямо не вериться, что за эти деньги можно такую крутую штуку сделать. Плюс ко всему высочайшее качество всех деталей, классный дизайн, оч мощный поток воздуха и почти бесшумный.