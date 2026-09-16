Вентилятор напольный Electrolux EFF-901N
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Характеристики
Описание товара Вентилятор напольный Electrolux EFF-901N
Вентилятор напольный ELECTROLUX EFF-901N (НС-1602097) подарит максимальный комфорт с первых секунд работы. Расширенный функционал, включающий управление Touch-Screen, пульт дистанционного управления, 3 режима работы и таймер, превращает использование прибора в удовольствие. Для максимального комфорта и удобства вентилятор имеет пульт ДУ и информативный LED-дисплей. Высокоустойчивое основание и усиленная защитная решетка позволяют безопасно пользоваться прибором. Вентиляторы Electrolux изготовлены из экологически чистых и безопасных материалов, соответствующих международным стандартам качества, что исключает возможность воздействия на здоровье вредных веществ и примесей. Наслаждайтесь свежестью прохладного ветра в помещении с вентиляторами Electrolux!
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
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