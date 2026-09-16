Top.Mail.Ru
Вентилятор напольный Electrolux EFF-901N купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор напольный Electrolux EFF-901N

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор напольный Electrolux EFF-901N - фото 1
Вентилятор напольный Electrolux EFF-901N - фото 2
Вентилятор напольный Electrolux EFF-901N - фото 3
Вентилятор напольный Electrolux EFF-901N - фото 4
Вентилятор напольный Electrolux EFF-901N - фото 5
Вентилятор напольный Electrolux EFF-901N - фото 6
Вентилятор напольный Electrolux EFF-901N - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
сенсорное
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-901N - фото 1
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-901N - фото 2
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-901N - фото 3
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-901N - фото 4
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-901N - фото 5
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-901N - фото 6
  • Вентилятор напольный Electrolux EFF-901N - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
4 650 руб.  7 130 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696677
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор напольный Electrolux EFF-901N
4 650 руб. -35%
7 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
сенсорное
Ширина, см
43
Высота, см
134
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х54х15
Вес, кг.
5.5

Описание товара Вентилятор напольный Electrolux EFF-901N

Вентилятор напольный ELECTROLUX EFF-901N (НС-1602097) подарит максимальный комфорт с первых секунд работы. Расширенный функционал, включающий управление Touch-Screen, пульт дистанционного управления, 3 режима работы и таймер, превращает использование прибора в удовольствие. Для максимального комфорта и удобства вентилятор имеет пульт ДУ и информативный LED-дисплей. Высокоустойчивое основание и усиленная защитная решетка позволяют безопасно пользоваться прибором. Вентиляторы Electrolux изготовлены из экологически чистых и безопасных материалов, соответствующих международным стандартам качества, что исключает возможность воздействия на здоровье вредных веществ и примесей. Наслаждайтесь свежестью прохладного ветра в помещении с вентиляторами Electrolux!

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Electrolux EFF-901N




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
сенсорное
Развернуть
Ширина, см
43
Высота, см
134
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор напольный ELECTROLUX EFF-901N (НС-1602097) подарит максимальный комфорт с первых секунд работы. Расширенный функционал, включающий управление Touch-Screen, пульт дистанционного управления, 3 режима работы и таймер, превращает использование прибора в удовольствие. Для максимального комфорта и удобства вентилятор имеет пульт ДУ и информативный LED-дисплей. Высокоустойчивое основание и усиленная защитная решетка позволяют безопасно пользоваться прибором. Вентиляторы Electrolux изготовлены из экологически чистых и безопасных материалов, соответствующих международным стандартам качества, что исключает возможность воздействия на здоровье вредных веществ и примесей. Наслаждайтесь свежестью прохладного ветра в помещении с вентиляторами Electrolux!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор напольный Electrolux EFF-901N - данный товар вы можете купить по цене 4650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...