Вентилятор промышленный Ballu BIF-12DB
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Вентилятор промышленный Ballu BIF-12DB
Мобильные промышленные вентиляторы серии BIF используются для проветривания помещений и выравнивания температуры в разных их частях, охлаждения или просушивания, а также в технологических процессах. Кроме того, благодаря организации принудительной циркуляции воздуха, вентиляторы позволяют повысить эффективность работы любой климатической техники (обогревающей, охлаждающей, осушающей или увлажняющей). Высокопроизводительные мобильные промышленные вентиляторы серии BIF служат для проветривания помещений, обеспечения циркуляции воздуха, а также направленного обдува. Вентиляторы имеют удобную регулировку угла наклона корпуса с удобной фиксацией барашковыми винтами. Легкий и прочный металлический корпус, и надежные алюминиевые лопасти обеспечивают долгий срок службы. Специальные элементы для намотки кабеля повышают удобство использования и хранения. Опоры приборов имеют упругие насадки, которые снижают шум и вибрации при эксплуатации. Часто используются в больших помещениях совместно с другой климатической техникой — обогревающей, охлаждающей, осушающей или увлажняющей, так как сильно повышают эффективность её работы. Мобильный промышленный вентилятор BIF-12D применяется в помещениях, в которых следует улучшить вентиляцию или увеличить циркуляцию воздуха, не затрачивая при этом много энергии. При производительности 12500 м?/ч прибор потребляет всего 190 Вт. Корпус прибора имеет функцию вращения на 360 градусов, обеспечивая мощный воздушный поток в любом направлении. Для удобства использования вентилятор оснащается специальными элементами для фиксации кабеля на корпусе.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Отзывы о товаре Вентилятор промышленный Ballu BIF-12DB